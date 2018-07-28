Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суперкубок России. ЦСКА в дополнительное время обыграл «Локомотив» и выиграл трофей

Суперкубок России. ЦСКА в дополнительное время обыграл «Локомотив» и выиграл трофей

28 июля 2018, 00:08
76

В матче за Суперкубок России ЦСКА в Нижнем Новгороде победил «Локомотив» – 1:0. Железнодорожники заканчивали игру в меньшинстве после удаления Соломона Кверквелии.

ЦСКА выиграл Суперкубок России в седьмой раз в истории. Это рекорд.

Суперкубок России

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0; 0:0; 0:0; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Хосонов, 106.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука (Идову, 91), И. Денисов (Тарасов, 106), Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин (Хосонов, 67), Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Ефремов (Бийол, 81), Витиньо (Жамалетдинов, 117), Чалов.

Предупреждения: нет – Бистрович, 57; Чернов, 66.

Удаление: Кверквелия, 113 – нет.

Первый трофей Гончаренко с ЦСКА

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (76)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1532725923
ЦСКА с заслуженной победой! Браво!!! Был уверен, в легкой победе паровозов, но... Одним словом позор лохомотам!!!
Ответить
VVM1964
1532726094
Ну и что теперь "помешало" Локомотиву - корона ? , вроде как на судей пенять второй раз как то не очень . Как по мне " обескровленный " молодежный состав ЦСКА выглядел гораздо лучше и заслуженно победил и хоть я глубоко не симпатизирую армейцам, поздравляю с заслужено победой .
Ответить
cska-62
1532726270
ВСЕХ АРМЕЙЦЕВ С ПОЧИНОМ! В этом сезоне! Мысли глубоко мною уважаемого Юрия Павловича Сёмина: «Это надо же…?! У них все три центральных защитника – новички! В опорной зоне – новички или вчерашние дублёры! А мои орлы – чемпионы страны, все сливки команды, ничего не смогли с ними за 120 минут сделать…?! Всё! Выйду на пенсию, попрошусь учеником к Гончаренко…».
Ответить
Аид666
1532726303
С победой! Состав норм! Обкатать и можно играть, главное купить пару нападающих!
Ответить
prtcs
1532726536
Первый трофей в обновленном составе. Всех с заслуженной победой.
Ответить
Project Бабангида
1532726787
бегущая строка : электричка попала под молодую лошадь
Ответить
shurik45
1532727172
Читаю коменты и поражаюсь ,какие же люди завистливые твари . Спартачи вы бы уж не позорились . Армейцы победи заслуженно и в честной борьбе. Воспитывайте молодежь свою ,а пока завидуйте молча.
Ответить
Akms
1532727314
С победой, братья!
Ответить
zigbert
1532756998
Новая оборона ЦСКА, сработала надежно.
Ответить
OfaZavr
1532761498
на удивление многим армейцы опять берут свое не смотря на разного рода проблемы. игра была не очень зрелищной но ЦСКА на характере и сплоченности вырвали победу. молодцы, с победой!
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
7
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
6
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
2
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
6
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+