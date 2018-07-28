Суперкубок России. ЦСКА в дополнительное время обыграл «Локомотив» и выиграл трофей

В матче за Суперкубок России ЦСКА в Нижнем Новгороде победил «Локомотив» – 1:0. Железнодорожники заканчивали игру в меньшинстве после удаления Соломона Кверквелии.

ЦСКА выиграл Суперкубок России в седьмой раз в истории. Это рекорд.

Суперкубок России

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0; 0:0; 0:0; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Хосонов, 106.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука (Идову, 91), И. Денисов (Тарасов, 106), Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин (Хосонов, 67), Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Ефремов (Бийол, 81), Витиньо (Жамалетдинов, 117), Чалов.

Предупреждения: нет – Бистрович, 57; Чернов, 66.

Удаление: Кверквелия, 113 – нет.

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