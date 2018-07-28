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    Первый трофей Гончаренко с ЦСКА


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    Голосов: 9
    28.07.2018 00:10
    Без Дзагоева, но с Хосоновым, который отомстил.

    Недавно тут играли Месси, Модрич и Кейн

    В Нижнем Новгороде, как известно, прошло шесть матчей ЧМ-2018. Тут хорваты громили Аргентину, Гарри Кейн оформлял хет-трик в игре с Панамой, Модрич не забивал пенальти датчанам в овертайме, а Муслера допустил жуткую ошибку после удара Гризманна. Вывески, посвященные ЧМ, еще сохранились, а перед матчем играла главная песня минувшего турнира. Отличное напоминание о празднике.

    Перед игрой случилась трагедия

    Телеграмм-канал Mash сообщил, что ночью на Курском вокзале в Москве состоялась драка между фанатами ЦСКА, часть из которых прибыла из Санкт-Петербурга. Болельщики собирались ехать на матч Суперкубка в Нижний Новгород. Возникла драка, которая привела к убийству человека.

    «На одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – сказала «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

    Старый «Локо», новый ЦСКА

    Восемь человек из основы и подосновы ЦСКА покинули клуб в межсезонье по разным причинам. Сюда же будет включен и Витиньо, который, судя по всему, вернется в Бразилию.

    И стартовый состав у красно-синих был вот таким. 23,5 года – средний возраст.

    «Локомотив», напротив, без потрясений в составе.

    Дзагоев заменен на 13-й минуте

    Это просто ужас какой-то. За последние полгода к ранней замене Дзагоева можно было привыкнуть и чуть ли не ставку рассматривать на такое событие. В ответном матче 1/4 ЛЕ с «Арсеналом» Дзагоев был заменен на 38-й минуте, в первом туре ЧМ-2018 против Саудовской Аравии он отыграл 24 минуты. В игре за Суперкубок уже на 13-й минуте Алан покинул поле – вместо него вышел Щенников. А в опорную зону переместился Набабкин (!).

    За Дзагоева тревожно. Опять травма

    Магнуссон превращает ауты в угловые

    Как исландцы это делают – мы видели еще на успешном для них Евро-2016: капитан сборной Арон Гуннарссон благодаря своему гандбольному прошлому здорово научился бросать ауты прямо в штрафную соперника. За ЦСКА теперь играет свой исландец, он играл в сборной с Гуннарссоном на ЧМ-2018. Пожалуй, Хердур Магнуссон умеет делать это не хуже своего чуть более известного соотечественника. По крайней мере, ауты в его исполнении были едва ли не самыми опасными моментами в игре за Суперкубок.

    Месть Хосонова

    В прошлом ноябре матч у Хетага Хосонова с «Локомотивом» совершенно не сложился. При счете 2:1 в пользу ЦСКА полузащитника удалили с поля. «Армейцы» в итоге не удержали победу. «Говорят, что мы должны растить молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки, но при этом у нас Кучаев сидит сейчас на трибуне, хотя он может играть в таком матче, и Хосонов так же будет сидеть на трибуне в следующем туре», – кипел после матча Гончаренко. Хосонов тоже сильно возмущался.

    А в игре за Суперкубок заменил Набабкина в середине второго тайма и через почти 40 минут после своего выхода на поле забил победный гол. Отлично поработал, не как прошлой осенью.

    Семь трофеев

    Именно столько собрал ЦСКА по итогам всех своих матчей за Суперкубок. Догнать красно-синих сложно – у «Зенита» четыре, у «Локомотива» осталось два. Игорь Акинфеев догнал Сергея Игнашевича по количеству выигранных Суперкубков – теперь у него тоже семь побед. Для Виктора Гончаренко это первый трофей в клубе. «Локо» же второй год подряд уступил в Суперкубке в дополнительное время – в 2017-м 1:2 проиграл «Спартаку».

    В этом сезоне не будет ничего интереснее ЦСКА. Следим

    Суперкубок России

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0; 0:0; 0:0; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Хосонов, 106.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука (Идову, 91), И. Денисов (Тарасов, 106), Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин (Хосонов, 67), Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Ефремов (Бийол, 81), Витиньо (Жамалетдинов, 117), Чалов.

    Предупреждения: нет – Бистрович, 57; Чернов, 66.

    Удаление: Кверквелия, 113 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 июля 2018, 09:47

      цска в этом сезоне будет бороться за чемпионство со спартаком остальные отдыхают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 июля 2018, 08:19

      У Гончаренко первый трофей в нашем чемпионате и дай бог не последний. А что касается Дзагоева тоже может побить рекорд. Замену можно будет сделать в раздевалке перед выходом на поле. Может получить травму, когда щитки будет надевать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 28 июля 2018, 07:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мафиозная РФС специально под Гинера придумала новый регламент. Теперь команда занявшая второе место в чемпионате России будет играть на супер кубок. Интересно, а почему , допустим не шестнадцатая.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Spiridonovich 28 июля 2018, 09:24

      Типа когда по этому же правилу играли другие команды вроде Зенита, возражений не было

      6
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 июля 2018, 06:56

      Я не выдержал, скука ужасная. Спать ушел.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > paracetamol 28 июля 2018, 09:59

      Ага, и Зенита на поле не было. И мамка спать заставила лечь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 28 июля 2018, 06:30

      Удивили и порадовали!!!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 28 июля 2018, 02:59

      Дзагоеву лучше завязывать с футболом, похоже это у него хронические рецидивы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 июля 2018, 01:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ещё один трофей выигран не без помощи кабинетов... Дело не в самом матче, а в том, как ЦСКА попал на этот самый матч...

      -11
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      ...
      Рейтинг: +80

      ShO_oM > ivanthebest 28 июля 2018, 02:05

      Пися, читай регламенты РПЛ, а потом кидай предъявы.
      ...хотя... если бы ЦСКА не выиграл у молодежи ЦСКА, я бы... все равно не был бы так так истеричен)))
      Найди себе тётю и истерика пропадёт))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ShO_oM 28 июля 2018, 03:10

      Положение "О турнире за Суперкубок", утв. РФС в 2014 году. п.3. Если чемпионом России по футболу и обладателем Кубка России по футболу предыдущего сезона стала одна и та же команда, то в турнире принимают участие чемпион России по футболу предыдущего сезона и команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона. Если обладателем Кубка России предыдущего сезона стала команда клуба- члена иной лиги , то ее участие в турнире должно быть письменно подтверждено не позднее 01 июля того года, в котором определился обладатель Кубка России по футболу. При этом клуб – член ФНЛ (ПФЛ) обязан письменно подтвердить свое согласие на безусловное соблюдение требований настоящего Положения. В случае отказа клуба- члена ФНЛ (ПФЛ) от участия в турнире на условиях настоящего Положения его заменит команда, занявшая второе место в Чемпионате России по футболу предыдущего сезона.

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ShO_oM 28 июля 2018, 13:33

      слышь, п..зда, подбирай выражение для начала, во-вторых клоун почитай регламент, по-спортивному, а не по-кабинетному в матче за суперкубок должен был играть Авангард. Хотя что с тебя взять, в глазах ведь брёвна поселились...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ivanthebest 28 июля 2018, 13:34

      Ахаха, правда так и колет глаза)) Даже некоторые чиновники, а что самое главное Регламент подтверждает мою правоту.

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