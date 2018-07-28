Первый трофей Гончаренко с ЦСКА

Без Дзагоева, но с Хосоновым, который отомстил.

Недавно тут играли Месси, Модрич и Кейн

В Нижнем Новгороде, как известно, прошло шесть матчей ЧМ-2018. Тут хорваты громили Аргентину, Гарри Кейн оформлял хет-трик в игре с Панамой, Модрич не забивал пенальти датчанам в овертайме, а Муслера допустил жуткую ошибку после удара Гризманна. Вывески, посвященные ЧМ, еще сохранились, а перед матчем играла главная песня минувшего турнира. Отличное напоминание о празднике.

Перед игрой случилась трагедия

Телеграмм-канал Mash сообщил, что ночью на Курском вокзале в Москве состоялась драка между фанатами ЦСКА, часть из которых прибыла из Санкт-Петербурга. Болельщики собирались ехать на матч Суперкубка в Нижний Новгород. Возникла драка, которая привела к убийству человека.

«На одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей, 30-летнему пассажиру поезда причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – сказала «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Старый «Локо», новый ЦСКА

Восемь человек из основы и подосновы ЦСКА покинули клуб в межсезонье по разным причинам. Сюда же будет включен и Витиньо, который, судя по всему, вернется в Бразилию.

И стартовый состав у красно-синих был вот таким. 23,5 года – средний возраст.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июля 2018 г.

«Локомотив», напротив, без потрясений в составе.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 июля 2018 г.

Дзагоев заменен на 13-й минуте

Это просто ужас какой-то. За последние полгода к ранней замене Дзагоева можно было привыкнуть и чуть ли не ставку рассматривать на такое событие. В ответном матче 1/4 ЛЕ с «Арсеналом» Дзагоев был заменен на 38-й минуте, в первом туре ЧМ-2018 против Саудовской Аравии он отыграл 24 минуты. В игре за Суперкубок уже на 13-й минуте Алан покинул поле – вместо него вышел Щенников. А в опорную зону переместился Набабкин (!).

За Дзагоева тревожно. Опять травма

Магнуссон превращает ауты в угловые

Как исландцы это делают – мы видели еще на успешном для них Евро-2016: капитан сборной Арон Гуннарссон благодаря своему гандбольному прошлому здорово научился бросать ауты прямо в штрафную соперника. За ЦСКА теперь играет свой исландец, он играл в сборной с Гуннарссоном на ЧМ-2018. Пожалуй, Хердур Магнуссон умеет делать это не хуже своего чуть более известного соотечественника. По крайней мере, ауты в его исполнении были едва ли не самыми опасными моментами в игре за Суперкубок.

Месть Хосонова

В прошлом ноябре матч у Хетага Хосонова с «Локомотивом» совершенно не сложился. При счете 2:1 в пользу ЦСКА полузащитника удалили с поля. «Армейцы» в итоге не удержали победу. «Говорят, что мы должны растить молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки, но при этом у нас Кучаев сидит сейчас на трибуне, хотя он может играть в таком матче, и Хосонов так же будет сидеть на трибуне в следующем туре», – кипел после матча Гончаренко. Хосонов тоже сильно возмущался.

А в игре за Суперкубок заменил Набабкина в середине второго тайма и через почти 40 минут после своего выхода на поле забил победный гол. Отлично поработал, не как прошлой осенью.

Семь трофеев

Именно столько собрал ЦСКА по итогам всех своих матчей за Суперкубок. Догнать красно-синих сложно – у «Зенита» четыре, у «Локомотива» осталось два. Игорь Акинфеев догнал Сергея Игнашевича по количеству выигранных Суперкубков – теперь у него тоже семь побед. Для Виктора Гончаренко это первый трофей в клубе. «Локо» же второй год подряд уступил в Суперкубке в дополнительное время – в 2017-м 1:2 проиграл «Спартаку».

В этом сезоне не будет ничего интереснее ЦСКА. Следим

Суперкубок России

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0; 0:0; 0:0; 0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Хосонов, 106.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука (Идову, 91), И. Денисов (Тарасов, 106), Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 69), Эдер (Фарфан, 91).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин (Хосонов, 67), Бистрович, Дзагоев (Щенников, 13), Ефремов (Бийол, 81), Витиньо (Жамалетдинов, 117), Чалов.

Предупреждения: нет – Бистрович, 57; Чернов, 66.

Удаление: Кверквелия, 113 – нет.