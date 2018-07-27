Мандрагора сменил «Ювентус» на «Удинезе» за 20 миллионов

Полузащитник «Кротоне» Роландо Мандрагора, права на которого принадлежали «Ювентусу», продолжит карьеру в составе «Удинезе».

21-летний футболист подписал соглашение с новым клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро плюс бонусы. Они будут выплачены в течение четырех сезонов.

Контракт содержит опцию выкупа игрока «Ювентусом» после сезона-2019/20 за 26 миллионов евро, которые должны быть выплачены за два года.

В минувшем сезоне Мандрагора провел 36 матчей в Серии А, в которых забил два гола.