Леонардо: «Никто из «Милана» не контактировал с Конте. Уход Гаттузо даже не обсуждался»

Новый технический директор «Милана» Леонардо опроверг слухи о скором назначении Антонио Конте главным тренером итальянской команды.

«Всегда, когда есть свободные тренеры высокой квалификации, появляются слухи. Это нормальная ситуация. Но со стороны нашего клуба никто не контактировал с Конте.

Гаттузо был первым, кого подтвердило новое руководство. Его уход даже не обсуждался.

Гаттузо вырос как тренер, он истинный «миланиста». Так что будем исходить из этого», – сказал Леонардо.

Ранее сообщалось, что Конте согласился возглавить «Милан» после своего увольнения из «Челси».