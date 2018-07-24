Конте согласился стать главным тренером «Милана»

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Милан».

Директор миланского клуба Леонардо связался со специалистом на предмет сотрудничества и получил от него положительный ответ.

При этом Конте понадобится около двух месяцев, чтобы разрешить свой спор с «Челси», который уволил тренера до истечения срока контракта.

Ранее сообщалось, что специалист хочет получить от лондонцев компенсацию в размере 9 миллионов фунтов стерлингов за досрочный разрыв соглашения.