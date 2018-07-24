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    Конте согласился стать главным тренером «Милана»

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Милан».

    Директор миланского клуба Леонардо связался со специалистом на предмет сотрудничества и получил от него положительный ответ.

    При этом Конте понадобится около двух месяцев, чтобы разрешить свой спор с «Челси», который уволил тренера до истечения срока контракта.

    Ранее сообщалось, что специалист хочет получить от лондонцев компенсацию в размере 9 миллионов фунтов стерлингов за досрочный разрыв соглашения.

    Источник: Football Italia

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    24.07.2018 18:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 24 июля 2018, 21:58

      Все хотят чтобы тренер за один сезон выиграл все что можно и сделал суперкоманду, а это чисто физически у всех не получится, всегда будет кто-то хуже, кто-то лучше и меняя тренеров каждый год - полгода вряд ли добьешься нужного результата. Дайте Гаттузо пару лет, а потом уж делайте выводы. Раз уж дали ему шанс, так давайте до конца, а не отбирайте на полпути.

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 24 июля 2018, 21:22

      А как же Гаттузо?

      2
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 24 июля 2018, 19:56

      Это он зря.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      _MATRIX_ 24 июля 2018, 19:55

      Конте - очень круто. Гаттузо, при всем моем уважении к нему, все же временный вариант. Forza Milan!

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 июля 2018, 19:47

      Вряд ли нынешний Милан сможет заинтересовать Конте.

      4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 24 июля 2018, 19:36

      Дженнаро кинули

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 24 июля 2018, 19:08

      Гаттузо в Россию. Итальянцы у нас нормально работают ))))

      4
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