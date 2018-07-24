Конте согласился стать главным тренером «Милана»

Все хотят чтобы тренер за один сезон выиграл все что можно и сделал суперкоманду, а это чисто физически у всех не получится, всегда будет кто-то хуже, кто-то лучше и меняя тренеров каждый год - полгода вряд ли добьешься нужного результата. Дайте Гаттузо пару лет, а потом уж делайте выводы. Раз уж дали ему шанс, так давайте до конца, а не отбирайте на полпути.
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте возглавит «Милан».
Директор миланского клуба Леонардо связался со специалистом на предмет сотрудничества и получил от него положительный ответ.
При этом Конте понадобится около двух месяцев, чтобы разрешить свой спор с «Челси», который уволил тренера до истечения срока контракта.
Ранее сообщалось, что специалист хочет получить от лондонцев компенсацию в размере 9 миллионов фунтов стерлингов за досрочный разрыв соглашения.