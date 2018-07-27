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  • Зырянов: «Семак? Для «Зенита» большой плюс, что с командой будет работать отечественный тренер»

Зырянов: «Семак? Для «Зенита» большой плюс, что с командой будет работать отечественный тренер»

27 июля 2018, 01:37
4

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды.

– Вы прекрасно знакомы с Сергеем Семаком. Уже оговаривали с ним, как будете взаимодействовать?

– Встретились, пару вопросов обсудили (улыбается). Но мне кажется, что у Сергея Богдановича очень много своих проблем. Нет, он решает их совершенно спокойно. Но дергать его лишний раз не хочется.

При этом уверен, что он будет следить за молодежкой. А если возникнут вопросы по нашей части, обязательно будем общаться. Как, например, мы обсудили, кого из «Зенита-м» можно взять на сборы с основой. Семак, как вы понимаете, может позвонить мне в любой момент. Надеюсь, и я могу набрать его номер (улыбается).

– Как восприняли его назначение на пост главного тренера «Зенита»?

– С радостью! Тем более что хорошо знаю Сергея Богдановича не только как футболиста, но и как человека. И конечно, тот факт, что с «Зенитом» будет работать отечественный специалист, это, на мой взгляд, большой-большой плюс. Я надеюсь, что сейчас произойдет то же, что в 1984 году, когда свой Павел Садырин привел команду к золоту.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Зырянов Константин
Комментарии (4)
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Yev
1532648701
Конечно это хорошо! Иностранные специалисты необходимы как критические менеджеры чтобы поставить игру и теорию, но на перспективу необходим родной специалист, знающий наш менталитет и возможности, чтобы он подтягивал родную молодежь, а не смотрел как бы по быстряку не купить с десяток бразильцев. Богданычу удачи и терпения!!!
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Garrincha58
1532670367
не все решают тренеры,на поле играют игроки,а мастеровитых в Зените почти нет
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MOBI
1532684134
Круто Кажеться что Богданыч выстрелит и в чемпионате и европе удачи ему
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Zenmaster
1532692112
Давно мечтал о своём тренере -- надеюсь и ребята(футболисты отечественные)это понимают -- и будут выкладываться на 200% , дабы достигнуть успеха и закрепить тренера !!!
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