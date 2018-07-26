Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Болельщик «Интернасьонала» приехал на тренировку ЦСКА, чтобы сфотографироваться с Витиньо

Болельщик «Интернасьонала» приехал на тренировку ЦСКА, чтобы сфотографироваться с Витиньо

26 июля 2018, 14:42
1

Болельщик бразильского «Интернасьонала» Жуниор приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА. Он посетил занятие москвичей, чтобы пообщаться и сделать фото с нападающим команды Витиньо.

Поклонник форварда привез с собой большой плакат с надписью: «Вчера был «Интер», сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра – «Фламенго». Но ты всегда будешь в наших сердцах».

«Мой отец всегда болел за «Интер», и сказал, что я обязательно должен приехать в Россию и пообщаться с Витиньо.

Я здесь уже три недели, был на нескольких матчах ЧМ. И вот у болельщиков узнал, где у ЦСКА тренировка, решил сделать красивый плакат, поблагодарить Витинью за выступления за «Интер».

Хочу сделать с ним фотографию. В Бразилии получить автограф или фото невероятно трудно!» – сказал Жуниор.

Витиньо выступал за «Интернасьонал» на правах аренды с 2015 по 2017 год. По информации СМИ, в ближайшее время он перейдет во «Фламенго».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Интернасьонал Витиньо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1532675275
На Камчатке или во Владике есть желающие прилететь и сфотаться с Заболотным, Васиным или Денисом Давыдовым? нет? а что так? ибо фотка с Витиньо это тоже самое...
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
1
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
3
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
5
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
3
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+