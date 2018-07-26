Болельщик «Интернасьонала» приехал на тренировку ЦСКА, чтобы сфотографироваться с Витиньо

Болельщик бразильского «Интернасьонала» Жуниор приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА. Он посетил занятие москвичей, чтобы пообщаться и сделать фото с нападающим команды Витиньо.

Поклонник форварда привез с собой большой плакат с надписью: «Вчера был «Интер», сегодня ты прощаешься с ЦСКА, завтра – «Фламенго». Но ты всегда будешь в наших сердцах».

«Мой отец всегда болел за «Интер», и сказал, что я обязательно должен приехать в Россию и пообщаться с Витиньо.

Я здесь уже три недели, был на нескольких матчах ЧМ. И вот у болельщиков узнал, где у ЦСКА тренировка, решил сделать красивый плакат, поблагодарить Витинью за выступления за «Интер».

Хочу сделать с ним фотографию. В Бразилии получить автограф или фото невероятно трудно!» – сказал Жуниор.

Витиньо выступал за «Интернасьонал» на правах аренды с 2015 по 2017 год. По информации СМИ, в ближайшее время он перейдет во «Фламенго».