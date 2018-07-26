Сильва покинет «Манчестер Сити» по истечении контракта в 2020 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва признался, что, скорее всего, покинет клуб по истечении срока его нынешнего контракта в 2020 году.

Испанец перешел в английский клуб из «Валенсии» в 2010 году. Стал трехкратным чемпионом АПЛ, победителем Кубка Англии и двукратным обладателем Кубка английской лиги.

«Когда мой контракт с «Манчестер Сити» закончится, мне будет 34 года. Тогда я, возможно, захочу сделать что-то другое.

Я пока не знаю, что именно, но я не буду вступать за другой английский клуб.

Люди в Англии всегда любили меня. Прошло восемь лет, очень успешных лет. Футбол, в котором мы играли, был очень привлекательным. Англичане любят такой футбол, такие игры. И именно поэтому я так счастлив здесь», – сказал Сильва.