Шакири – о критике в свой адрес: «Статистика говорит за меня. Моя совесть чиста»

Новичок «Ливерпуля» полузащитник Джердан Шакири ответил на критику со стороны полузащитника его бывшей команды «Сток Сити» Чарли Адама и бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» Фила и Гари Невиллов.

«Они были игроками «Манчестер Юнайтед». Возможно, они просто не любят «Ливерпуль»! Не уверен, но причина может быть и в этом.

Некоторым людям ты нравишься, а некоторым нет. Это нормально. Но я не собираюсь комментировать слова людей, которых не знаю. Мои показатели говорят сами за себя.

В прошлом сезоне я был лучшим по количеству голов и передач в своей команде. Это говорит за меня, моя совесть чиста», – заявил Шакири.

По результатам прошлого сезона «Сток Сити» вылетел в Чемпионшип.