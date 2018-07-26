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    Шакири – о критике в свой адрес: «Статистика говорит за меня. Моя совесть чиста»

    Новичок «Ливерпуля» полузащитник Джердан Шакири ответил на критику со стороны полузащитника его бывшей команды «Сток Сити» Чарли Адама и бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» Фила и Гари Невиллов.

    «Они были игроками «Манчестер Юнайтед». Возможно, они просто не любят «Ливерпуль»! Не уверен, но причина может быть и в этом.

    Некоторым людям ты нравишься, а некоторым нет. Это нормально. Но я не собираюсь комментировать слова людей, которых не знаю. Мои показатели говорят сами за себя.

    В прошлом сезоне я был лучшим по количеству голов и передач в своей команде. Это говорит за меня, моя совесть чиста», – заявил Шакири.

    По результатам прошлого сезона «Сток Сити» вылетел в Чемпионшип.

    Источник: The Guardian

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    26.07.2018 10:35
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 18:09

      Сильный игрок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 июля 2018, 11:06

      Хорошо сыграл за сборную, и в Ливерпуле получится.

      2
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