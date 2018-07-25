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    Пирс: «Клубы второй половины таблицы АПЛ могут проявить интерес к Кутепову»

    Английский тренер Стюарт Пирс рассказал о перспективах защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова закрепиться в английской лиге.

    «Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира – даже такого большого – недостаточно для трансфера в серьезный клуб.

    Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно – в Лиге чемпионов.

    Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», – считает Пирс.

    Источник: Известия

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    25.07.2018 08:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:04

      Рано пока говорить о Кутепове ,как о состоявшемся игроке. Хотя ЧМ он отыграл достойно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 25 июля 2018, 13:14

      Я окуеваю -- такого о себе мнения иностранцы -- ёпать их в одно место !!! Наш чемп-т один из сильнейших в Европе -- 3 команды в ЛЧ и 3 в ЛЕ , СБОРНАЯ ПРОБИЛАСЬ В 1/4 ЧМ МИРА -- это наши игроки должны выбирать где играть !!! Ниже 3-го места в нац . чемпе -- вообще не рассматривать !!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 11:22

      говорить и предполагать можно все что угодно, но всем же понятно что пока он не уровень и ему еще пахать и пахать. для начала пусть хотя бы завоюют постоянное место в старте Спартака и покажет стабильную игру сезона два-три.

      9
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      Рейтинг: +5072

      Т34 25 июля 2018, 09:36

      Проявит ли к ним интерес сам Кутепов? Ему еще надо дозревать до футболиста, которого захотят видеть у себя серьезные клубы.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 09:14

      Для начала надо застолбить место в основе " Спартака" и отыграть сезон на уровне в РПЛ и еврокубках. Прибавит в игре и приличные клубы подтянутся с предложениями...

      7
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > Рубик Докоян 25 июля 2018, 09:26

      Насколько я понимаю, наша лига в Европе не котируется совершенно, чтобы на тебя обратили внимание середняки из топ чемпионатов, игрок должен не просто достойно отыграть сезон, а быть лучшим в клубе..., сейчас остатки шумихи улягутся и мы будем наблюдать обычный сезон с нашими героями ЧМ..., никто никуда не поедет, кроме Головина скорее всего...

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > AHTUNGBOL 25 июля 2018, 09:43

      Наши игроки попадают в сферу интересов европейских клубов играя в еврокубках и в сборной. Игры нашего чемпионата там смотрят выборочно, но скауты и наш рынок игроков просматривают, ибо он один из самых дешёвых. Скорей всего купят одного Головина, возраст и перспектива за него.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Рубик Докоян 25 июля 2018, 17:47

      Дешёвый Балканский рынок, ещё Африканский, Исландский. Но никак не наш!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 25 июля 2018, 19:29

      Соглашусь, что охотней покупают и дешевле на этих рынках и в целом Скандинавском, чем у нас. Футболисты тех стран быстрей адаптируются в Европе, знают языки в отличие от наших и уже годами себя зарекомендовали. Зарплаты у них в своих чемпионатах мизерные по сравнению с нами.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Рубик Докоян 26 июля 2018, 07:09

      Вчера читал сколько стоит Витесс в котором Слуцкий(26). Головин дороже всей команды! За 3-4 миллиона игроков не покупают говорят дорого, берут раза в 3 дешевле.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Отчаянный Пердун 26 июля 2018, 07:19

      Они там живут по средствам. Нет заоблачных зарплат у футболистов, покупают дёшево своих или скандинавов со славянами с Балкан. Потом могут их продать кем заинтересовались ведущие и богатые клубы Европы.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 июля 2018, 09:00

      Нет уж.
      Умерла, так умерла.

      7
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