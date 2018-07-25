Пирс: «Клубы второй половины таблицы АПЛ могут проявить интерес к Кутепову»

Рано пока говорить о Кутепове ,как о состоявшемся игроке. Хотя ЧМ он отыграл достойно.
Английский тренер Стюарт Пирс рассказал о перспективах защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова закрепиться в английской лиге.
«Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира – даже такого большого – недостаточно для трансфера в серьезный клуб.
Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно – в Лиге чемпионов.
Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», – считает Пирс.