Пирс: «Клубы второй половины таблицы АПЛ могут проявить интерес к Кутепову»

Английский тренер Стюарт Пирс рассказал о перспективах защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова закрепиться в английской лиге.

«Кутепов достойно показал себя на этом чемпионате мира, но одного турнира – даже такого большого – недостаточно для трансфера в серьезный клуб.

Но у него есть перспективы. Для этого надо стабильно показывать надежную игру в чемпионате России и еврокубках, желательно – в Лиге чемпионов.

Не думаю, что в ближайшие годы у него есть шанс заиграть в больших командах, но клубы второй половины таблицы английской Премьер-лиги уже сейчас вполне могут проявить к нему интерес», – считает Пирс.