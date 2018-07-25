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    Орещук: «Крыховяк – футболист недешевый. Сразу выкидывать кругленькую сумму рискованно»

    Футбольный агент Роман Орещук рассказал о причинах арендного, а не полноценного контракта «Локомотива» с полузащитником «ПСЖ» Гжегожем Крыховяком.

    Железнодорожники взяли игрока в аренду на один год с опцией выкупа контракта.

    – Серьезное усиление под Лигу чемпионов?

    – Однозначно. Очень серьезное усиление.

    – Почему аренда, а не полноценный трансфер?

    – Во-первых, у «Локомотитва», по-моему, по-прежнему есть проблемы с финансовым fair play. Во-вторых, Крыховяк – футболист реально недешевый. Сразу выкидывать кругленькую сумму рискованно. Хочется сначала, как говорится, пощупать. Конечно, аренда не бесплатная. Но эти деньги потом могут пойти в оплату выкупа, если в «Локо» захотят его оставить. Считаю, это очень грамотный шаг со стороны менеджмента москвичей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2018 06:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 10:45

      Для Локомотива главное - будет ли от него отдача?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 июля 2018, 09:05

      По нынешним меркам 10 милилонов — это не просто дешёвый, а, можно сказать, бесплатный. Хоть и очень жаль, что 21 век со своими шейхами окончательно уничтожает небольшие частные клубы.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июля 2018, 07:56

      Как всегда у нас пешком будет ходить,ждать когда же этот год закончится...

      2
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      ...
      Рейтинг: +399

      kella > KOLBIS 25 июля 2018, 08:10

      А если что нащупают, - то сядет...

      1
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