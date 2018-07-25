Орещук: «Крыховяк – футболист недешевый. Сразу выкидывать кругленькую сумму рискованно»

Футбольный агент Роман Орещук рассказал о причинах арендного, а не полноценного контракта «Локомотива» с полузащитником «ПСЖ» Гжегожем Крыховяком.

Железнодорожники взяли игрока в аренду на один год с опцией выкупа контракта.

– Серьезное усиление под Лигу чемпионов?

– Однозначно. Очень серьезное усиление.

– Почему аренда, а не полноценный трансфер?

– Во-первых, у «Локомотитва», по-моему, по-прежнему есть проблемы с финансовым fair play. Во-вторых, Крыховяк – футболист реально недешевый. Сразу выкидывать кругленькую сумму рискованно. Хочется сначала, как говорится, пощупать. Конечно, аренда не бесплатная. Но эти деньги потом могут пойти в оплату выкупа, если в «Локо» захотят его оставить. Считаю, это очень грамотный шаг со стороны менеджмента москвичей.