Геркус: «Крыховяк должен помочь «Локомотиву» достойно сыграть в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер полузащитника Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ». Игрок взят в аренду.

«Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6-го мая – на следующий день после чемпионского матча с «Зенитом». По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды.

Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом – эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк – это серьезный результат подобной работы. Большой футболист из большого клуба.

Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь «Локомотиву» достойно вернуться в Лигу чемпионов! Успешная сделка с таким клубом, как «ПСЖ», доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся», – написал функционер.

«Локомотив» стартует в сезоне 27 июля.

«Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер