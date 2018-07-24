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  • Геркус: «Крыховяк должен помочь «Локомотиву» достойно сыграть в Лиге чемпионов»

Геркус: «Крыховяк должен помочь «Локомотиву» достойно сыграть в Лиге чемпионов»

24 июля 2018, 22:08
1

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал трансфер полузащитника Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ». Игрок взят в аренду.

«Впервые вопрос про усиление команды под Лигу чемпионов мне задали 6-го мая – на следующий день после чемпионского матча с «Зенитом». По количеству вопросов на трансферную тему этим летом биты все рекорды.

Я благодарен нашему спортивному департаменту во главе с Эриком Штоффельсхаусом – эти ребята без лишних слов трудятся над потенциальным усилением состава едва ли не круглосуточно. Гжегож Крыховяк – это серьезный результат подобной работы. Большой футболист из большого клуба.

Футболист с таким опытом, безусловно, должен помочь «Локомотиву» достойно вернуться в Лигу чемпионов! Успешная сделка с таким клубом, как «ПСЖ», доказывает верность выбранного нами два года назад вектора развития. И мы не остановимся», – написал функционер.

«Локомотив» стартует в сезоне 27 июля.

«Локомотив» берет чемпиона Лиги Европы из «ПСЖ». Супертрансфер

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Локомотив Крыховяк Гжегож Геркус Илья
Комментарии (1)
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Федя Кабак
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Хороший руководитель Геркус! Достоен уважения, ни то что было до него..одно название
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