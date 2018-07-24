Главные новости дня. Черчесов может стать лучшим тренером года по версии ФИФА, Крыховяк перешел в «Локомотив»

Телеканал «Наш футбол» сменит название. Продюсером назначен экс-резидент Comedy Club

«Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить на стадионах систему VAR.

Черчесов стал одним из кандидатов на пост лучшего тренера года.

ФИФА также представила список претендентов на звание лучшего игрока 2018 года.

«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка.

Бонуччи изъявил желание вернуться в «Ювентус».

«Челси» планирует потратить 50 миллионов на Ругани.

«Ливерпуль» продаст семь игроков перед стартом АПЛ.

Появился календарь первого тура чемпионата Испании.

Малком перешел в «Барселону», хотя ранее о его трансфере сообщила «Рома».