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  • Главные новости дня. Черчесов может стать лучшим тренером года по версии ФИФА, Крыховяк перешел в «Локомотив»

Главные новости дня. Черчесов может стать лучшим тренером года по версии ФИФА, Крыховяк перешел в «Локомотив»

24 июля 2018, 21:32
6

Телеканал «Наш футбол» сменит название. Продюсером назначен экс-резидент Comedy Club

«Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить на стадионах систему VAR.

Черчесов стал одним из кандидатов на пост лучшего тренера года.

ФИФА также представила список претендентов на звание лучшего игрока 2018 года.

«Локомотив» объявил о переходе Крыховяка.

Бонуччи изъявил желание вернуться в «Ювентус».

«Челси» планирует потратить 50 миллионов на Ругани.

«Ливерпуль» продаст семь игроков перед стартом АПЛ.

Появился календарь первого тура чемпионата Испании.

Малком перешел в «Барселону», хотя ранее о его трансфере сообщила «Рома».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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XoVoS
1532457507
Ок
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84aivengo
1532460487
лучший тренер-оскар табарес.....
Ответить
Владислав Vlad
1532467329
Лучший из кого? Лучший где? Лучший из лучших? Лучший в России? Смех эта фифа.)))
Ответить
vodomut
1532493392
в чём заслуги не понятно?
Ответить
neveldomha
1532498117
Самый лучший из посредственных.
Ответить
alex1951
1532499813
Нуу,лаадно.... Представим себе ,что - вот так вот карта легла и Черчеса ФИФУля избрала лучшим! Что за этим ,по смыслу,должно последовать? Ну раз ты лучший - значитса ты новатор,передовик идей и знаток человеческих душ. За этим должны последовать всякие международные семинары,обмены опытом и т.д и т.п. А теперь вопрос ко всем нам: Что же особо грандиозного совершил Черчес? В свое время греки и португалы ,без впечатляющей игры стали Чемпионами Европы - тут хоть звание оправдывает....
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