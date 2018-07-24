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    Главные новости дня. Черчесов может стать лучшим тренером года по версии ФИФА, Крыховяк перешел в «Локомотив»

    Телеканал «Наш футбол» сменит название. Продюсером назначен экс-резидент Comedy Club

    «Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить на стадионах систему VAR.

    Черчесов стал одним из кандидатов на пост лучшего тренера года.

    ФИФА также представила список претендентов на звание лучшего игрока 2018 года.

    «Локомотив» объявил о переходе Крыховяка.

    Бонуччи изъявил желание вернуться в «Ювентус».

    «Челси» планирует потратить 50 миллионов на Ругани.

    «Ливерпуль» продаст семь игроков перед стартом АПЛ.

    Появился календарь первого тура чемпионата Испании.

    Малком перешел в «Барселону», хотя ранее о его трансфере сообщила «Рома».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 21:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 июля 2018, 09:23

      Нуу,лаадно....
      Представим себе ,что - вот так вот карта легла и Черчеса ФИФУля избрала лучшим!
      Что за этим ,по смыслу,должно последовать?
      Ну раз ты лучший - значитса ты новатор,передовик идей и знаток человеческих душ.
      За этим должны последовать всякие международные семинары,обмены опытом и т.д и т.п.
      А теперь вопрос ко всем нам: Что же особо грандиозного совершил Черчес?
      В свое время греки и португалы ,без впечатляющей игры стали Чемпионами Европы - тут хоть звание оправдывает....

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 25 июля 2018, 08:55

      Самый лучший из посредственных.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 25 июля 2018, 07:36

      в чём заслуги не понятно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 июля 2018, 00:22

      Лучший из кого? Лучший где?
      Лучший из лучших? Лучший в России?
      Смех эта фифа.)))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июля 2018, 22:28

      лучший тренер-оскар табарес.....

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 24 июля 2018, 21:38

      Ок

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