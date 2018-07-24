Главные новости дня. Черчесов может стать лучшим тренером года по версии ФИФА, Крыховяк перешел в «Локомотив»

Нуу,лаадно....
Представим себе ,что - вот так вот карта легла и Черчеса ФИФУля избрала лучшим!
Что за этим ,по смыслу,должно последовать?
Ну раз ты лучший - значитса ты новатор,передовик идей и знаток человеческих душ.
За этим должны последовать всякие международные семинары,обмены опытом и т.д и т.п.
А теперь вопрос ко всем нам: Что же особо грандиозного совершил Черчес?
В свое время греки и португалы ,без впечатляющей игры стали Чемпионами Европы - тут хоть звание оправдывает....
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