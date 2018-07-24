Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить систему VAR у себя на стадионах

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности использования в сезоне-2018/19 на матчах лиги системы видеопомощи арбитрам (VAR).

    «Все оборудование ФИФА сняла. Это не только VAR. Инициативу мы поддержали и клубы одобрили. Есть решение общего собрания. Все находится в сфере решения правовых норм.

    РФС ведет переговоры. Да, финансы большие. Частные клубы – «Краснодар» и «Спартак» – изъявили желание поставить оборудование за свой счет. Но должны быть квалифицированные специалисты. Алаев организовал процесс обучения.

    В этом сезоне постараемся на ряде матчей использовать это оборудование. Но общего решения пока нет. ФИФА однозначно за, УЕФА относится скептически, но у всех остальных впечатления двоякие», – сказал Прядкин.

    Система VAR использовалась на прошедшем в России чемпионате мира-2018.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июля 2018, 19:42

      Дорого.
      на два матча в сезон...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > shinnik 24 июля 2018, 22:43

      15 матчей в сезон (домашних). + матч выездной с Краснодаром.
      Не правильный у Вас подсчёт, дядя Фёдор. :-))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 19:06

      хорошо, но и всем другим нужно не отставать, чтобы вся лига была оснащена и все было по справедливости.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:35

      Прядкин ГРОЗИЛСЯ с нового сезона систему установить!
      И где эта система???
      Смотрите, как он ЗАПЕЛ и каким неадекватным голоском.
      Систему надо внедрять в РПЛ безо всяких разговоров противников честной игры!
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе.
      С коррупцией надо РЕШИТЕЛЬНО бороться в футболе.
      Прядкин ОТСТАЛ от жизни!
      Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ судейство.
      Внедрение системы видеопомощи в РФПЛ это ВЕЛЕНИЕ времени!
      Систему нужно ВНЕДРЯТЬ и как можно быстрее!
      Только так мы сможем побороть судейскую КОРРУПЦИЮ, которая сейчас ОРУДУЕТ в нашем футболе!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 24 июля 2018, 18:24

      Кабинетные против установки системы. Зачем VAR, если есть подотчетные Газпрому судьи?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 24 июля 2018, 16:59

      Финал ЧМ показал VAR,бессмысленным и вредным оборудованием. 5 судей +VAR-скоро играть некому будет. Одни судьи на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 24 июля 2018, 16:19

      Остальные ждут за чей бы счет установить:)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 24 июля 2018, 15:56

      отлично.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 24 июля 2018, 15:56

      хаха странно что же зенит не хочет устанавливать сею систему..
      ах да тогда не получится в кабинку судейскую чемоданчик с зелеными бумажками подбрасывать чтоб помогали они без палева изредка! чтобы Енисееи обыгрывать так!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 24 июля 2018, 15:35

      Краснодар не хочет,у них уже установлено. Информацию надо давать правильную. Притом установлено не ФИФой, а лично Галицким.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 24 июля 2018, 15:27

      Если использовать систему, то всем миром. В штучном варианте получится бардак. УЕФА относится скептически, соответственно на международных матчах она использоваться не будет. Нужно не единожды подумать, стоит ли в данный момент ставить эту систему.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11