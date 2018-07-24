«Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить систему VAR у себя на стадионах

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности использования в сезоне-2018/19 на матчах лиги системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Все оборудование ФИФА сняла. Это не только VAR. Инициативу мы поддержали и клубы одобрили. Есть решение общего собрания. Все находится в сфере решения правовых норм.

РФС ведет переговоры. Да, финансы большие. Частные клубы – «Краснодар» и «Спартак» – изъявили желание поставить оборудование за свой счет. Но должны быть квалифицированные специалисты. Алаев организовал процесс обучения.

В этом сезоне постараемся на ряде матчей использовать это оборудование. Но общего решения пока нет. ФИФА однозначно за, УЕФА относится скептически, но у всех остальных впечатления двоякие», – сказал Прядкин.

Система VAR использовалась на прошедшем в России чемпионате мира-2018.