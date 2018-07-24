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  • «Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить систему VAR у себя на стадионах

«Спартак» и «Краснодар» хотят за свой счет установить систему VAR у себя на стадионах

24 июля 2018, 13:51
27

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможности использования в сезоне-2018/19 на матчах лиги системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Все оборудование ФИФА сняла. Это не только VAR. Инициативу мы поддержали и клубы одобрили. Есть решение общего собрания. Все находится в сфере решения правовых норм.

РФС ведет переговоры. Да, финансы большие. Частные клубы – «Краснодар» и «Спартак» – изъявили желание поставить оборудование за свой счет. Но должны быть квалифицированные специалисты. Алаев организовал процесс обучения.

В этом сезоне постараемся на ряде матчей использовать это оборудование. Но общего решения пока нет. ФИФА однозначно за, УЕФА относится скептически, но у всех остальных впечатления двоякие», – сказал Прядкин.

Система VAR использовалась на прошедшем в России чемпионате мира-2018.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Прядкин Сергей
Комментарии (27)
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Старикан
1532429816
ФИФА за, УЕФА против...это, что значит эту систему будут то включать, то выключать?
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Мары
1532430978
Кабинеты такую систему у себя точно не захотят. Иначе чревато.
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Zubo
1532432081
Да не поможет Зенит будет вас иметь и в хвост крючком и в гриву и в красный дар, даже если вы будете матч каждые пять минут останавливать и пересматривать всё в свою пользу смешные пятачки
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Ловкий Бубен
1532432510
Ничего твари , справедливое судейство у вас уничтожить ВАР-ом не получится, хотите купить судей в кабинке ? Все повторять в свою пользу ?
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BuenosArgentina
1532432841
УЕФА смотрит скептически потому что система не будет у нас работать, если всё не будет решаться судьей, включая запрос на повтор, а мясо хочет своего казачка в видео комнату посадить чтобы все в свою пользу трактовать, не выйдет...
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mahan
1532433860
Краснодар и Спартак молоды, все за свой счет, что систему ВАР, что стадион, а бомжи опять будут ныть и требовать деньги от государства, как самый "бедный" клуб.
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Retiremen_VMF
1532435725
Краснодар не хочет,у них уже установлено. Информацию надо давать правильную. Притом установлено не ФИФой, а лично Галицким.
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Гуус
1532436991
хаха странно что же зенит не хочет устанавливать сею систему.. ах да тогда не получится в кабинку судейскую чемоданчик с зелеными бумажками подбрасывать чтоб помогали они без палева изредка! чтобы Енисееи обыгрывать так!
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Blossiya
1532437010
отлично.
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TihonAlt
1532438375
Остальные ждут за чей бы счет установить:)
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