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    «Челси» поднимет предложение по Ругани до 50 миллионов

    Руководство «Челси» рассчитывает этим летом пополнить состав команды защитником «Ювентуса» Даниэле Ругани.

    Ранее англичане уже делали предложение своим итальянским коллегам относительно этого перехода, но туринцы остались недовольны предложенной суммой – 40 миллионов евро. Это вынуждает «Челси» поднять свою ставку на 10 миллионов.

    Известно, что Ругани уже договорился о предварительном личном соглашении с лондонцами. По нему он заработает в «Челси» 4 миллиона фунтов стерлингов в год.

    Источник: Goal.com

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    24.07.2018 08:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 июля 2018, 10:01

      Офигеть штрафы за ругань и брань)

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