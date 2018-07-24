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    Телеканал «Наш футбол» получит новое название. Его возглавит экс-резидент Comedy Club

    «Матч ТВ» переформатирует к новому сезону телеканал «Наш футбол», принадлежавший ранее РПЛ.

    Канал получит новое название «Матч! Премьер». Его руководителем уже назначили бывшего резидента Comedy Club и генерального директора «ТНТ4» Гавриила Гордеева (более известного под псевдонимом Гавр). При этом, вероятно, повысится абонентская плата. Ранее Гордеев не имел никакого отношения к спортивной журналистике.

    В октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production, который входит с ним в один холдинг «Газпром-Медиа».

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.07.2018 12:37
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 19:55

      От одного названия Comedy Clab ,появляется изжога. Неужели он кому то нравится?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 18:31

      дожили, это было бы так смешно если бы не было так грустно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 24 июля 2018, 16:05

      Ржать над футболом нам не привыкать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 июля 2018, 13:58

      Это не поможет пока ропостреб не закроет массово все пиратские трансляции

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 24 июля 2018, 13:52

      Наверное Бульдога-Харламова привлекут с Батрутдиновым! Вот посмеёмся-то!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 июля 2018, 13:35

      нтв футбол умерло когда пришло канделако

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Busido 24 июля 2018, 13:27

      Ну если кого было брать из Comedy, то это только Таш Саркисян, он хоть как то связан с футболом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +844

      lejnin > Busido 24 июля 2018, 15:18

      Для управления каналом нужен управленец, а не человек, который "хоть как то связан с футболом"...а у Гавра неплохой управленческий багаж накопился

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +751

      justozavr 24 июля 2018, 13:14

      А он без Олега справится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 июля 2018, 13:07

      У нас всегда всё через ж*пу. Когда гомики возглавляют спорт,а воры в законе сидят во власти. Полная не компетентность. Если бы наша страна не была так богата ресурсами,давно еду бы себе добывали палками и камнями

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 24 июля 2018, 13:04

      Канделаки-2

      3
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