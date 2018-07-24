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  • Телеканал «Наш футбол» получит новое название. Его возглавит экс-резидент Comedy Club

Телеканал «Наш футбол» получит новое название. Его возглавит экс-резидент Comedy Club

24 июля 2018, 12:37
23

«Матч ТВ» переформатирует к новому сезону телеканал «Наш футбол», принадлежавший ранее РПЛ.

Канал получит новое название «Матч! Премьер». Его руководителем уже назначили бывшего резидента Comedy Club и генерального директора «ТНТ4» Гавриила Гордеева (более известного под псевдонимом Гавр). При этом, вероятно, повысится абонентская плата. Ранее Гордеев не имел никакого отношения к спортивной журналистике.

В октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production, который входит с ним в один холдинг «Газпром-Медиа».

Источник: БИЗНЕС Online
Комментарии (23)
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Vickont
1532425364
Канделаки, Гавр... Неужели так сложно найти людей, хоть мало-мальски разбирающихся в спорте? Тарифы повышаются, качество теряется
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Asbjorn
1532425399
бабы мало им было,теперь нашим футболом будет заведовать псевдо-юморист с сортирным юмором
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Сержтир
1532425759
И смех и грех.
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Viper for CSKA
1532426119
Я думал, хуже Канделаки быть не может , ошибся, теперь спортивным каналом руководит шут. Более непрофессионального управления телевидением сверху , чем у нас, не наблюдается нигде. Беспрецедентная тупость и халатность.
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Дядя Серёжа
1532426269
Весёлый нас ждёт футбол, коль командует пи.добол.
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Eddyson
1532426647
Канделаки-2
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1532426840
У нас всегда всё через ж*пу. Когда гомики возглавляют спорт,а воры в законе сидят во власти. Полная не компетентность. Если бы наша страна не была так богата ресурсами,давно еду бы себе добывали палками и камнями
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Busido
1532428037
Ну если кого было брать из Comedy, то это только Таш Саркисян, он хоть как то связан с футболом
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3a zenit
1532428523
нтв футбол умерло когда пришло канделако
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OfaZavr
1532446309
дожили, это было бы так смешно если бы не было так грустно.
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