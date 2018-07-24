Телеканал «Наш футбол» получит новое название. Его возглавит экс-резидент Comedy Club

«Матч ТВ» переформатирует к новому сезону телеканал «Наш футбол», принадлежавший ранее РПЛ.

Канал получит новое название «Матч! Премьер». Его руководителем уже назначили бывшего резидента Comedy Club и генерального директора «ТНТ4» Гавриила Гордеева (более известного под псевдонимом Гавр). При этом, вероятно, повысится абонентская плата. Ранее Гордеев не имел никакого отношения к спортивной журналистике.

В октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production, который входит с ним в один холдинг «Газпром-Медиа».