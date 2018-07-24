«Барселона» в первом туре Примеры сыграет против «Алавеса», «Реал» встретится с «Хетафе»

В этом сезоне в Испании особенно будет интересно посмотреть на Реал не только болельщикам Реала , но и всем болельщикам вообще. Такой перестройки в Реале по моему уже лет 10 не было. Здесь и уход ведущего игрока и смена тренера ,при чём приходящий Лопетеги зарекомендовал себя не однозначно в предыдущих командах с одной стороны было видно, что он интересный тренер , но с другой стороны практически не было побед ,если не считать победу на Евро с молодёжной сборной Испании . С Порту например он мог стать чемпионом , но упустил чемпионство буквально в последних турах.
Стало известно расписание первого тура нового сезона Примеры.
Матчи пройдут 18-21 августа.
Чемпионат Испании. 1-й тур
Атлетик – Леганес
Бетис – Леванте
Сельта – Эспаньол
Эйбар – Уэска
Жирона – Вальядолид
Райо Вальекано – Севилья
Барселона – Алавес
Валенсия – Атлетико
Реал – Хетафе
Вильярреал – Реал Сосьедад
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