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    «Барселона» в первом туре Примеры сыграет против «Алавеса», «Реал» встретится с «Хетафе»

    Стало известно расписание первого тура нового сезона Примеры.

    Матчи пройдут 18-21 августа.

    Чемпионат Испании. 1-й тур

    Атлетик – Леганес

    Бетис – Леванте

    Сельта – Эспаньол

    Эйбар – Уэска

    Жирона – Вальядолид

    Райо Вальекано – Севилья

    Барселона – Алавес

    Валенсия – Атлетико

    Реал – Хетафе

    Вильярреал – Реал Сосьедад

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2018 15:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июля 2018, 15:41

      В этом сезоне в Испании особенно будет интересно посмотреть на Реал не только болельщикам Реала , но и всем болельщикам вообще. Такой перестройки в Реале по моему уже лет 10 не было. Здесь и уход ведущего игрока и смена тренера ,при чём приходящий Лопетеги зарекомендовал себя не однозначно в предыдущих командах с одной стороны было видно, что он интересный тренер , но с другой стороны практически не было побед ,если не считать победу на Евро с молодёжной сборной Испании . С Порту например он мог стать чемпионом , но упустил чемпионство буквально в последних турах.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июля 2018, 15:23

      Валенсия-Атлетико - ничего так матч для первого тура)

      3
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      Рейтинг: +1055

      3ton > Cules2013 24 июля 2018, 17:32

      Сразу в бой

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