Левченко: «Россия на ЧМ-2018 сделала хороший фасад для иностранцев. А все, что за ним – гнилая труха»

В одном прав, что коррумпировано и нет хорошего развития футболистов!!! Но таланты в нашей стране есть!!! У нас даже на асфальте (сквозь трещины) растёт трава!!! А наш чемпионат сильнее хохлятского, вот они на сале и скользят!!! Это он ещё в Донецкий Шахтёр не смотрел. Там наверное вообще легионеров нет, одни хохлята як сало копчёные.
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал российскую футбольную систему. По его словам, даже проведение такого масштабного турнира, как чемпионат мира, не решит внутренних проблем.
«Будем откровенны: люди, которые там были, сказали, что чемпионат был проведен на очень высоком уровне. Я другого и не ждал: для этого режима очень важно, чтобы чемпионат прошел на самом высшем уровне. Нужно было показать для всех иностранцев, насколько все хорошо в России, насколько гостеприимно. При этом, мы не можем сказать, что что-то прошло не так. Организовано было здорово, создали атмосферу праздника и условия, чтобы иностранцы чувствовали себя комфортно.
Но есть большое «но». Чемпионат закончился, и все вернется на круги своя. Не думаю, что Россия получит большой толчок в развитии футбола, потому что система коррумпирована, неконкурентоспособна и не работает. Если не будет изменений в России на политическом уровне, то ничего не изменится и на футбольном уровне. Футбол в России существовал за счет иностранцев. А так, ни школ нет, ни условий, ничего. Глобальных изменений не будет.
То, что увидели иностранцы – это фасад. За ним находится прогнивший дом, который либо валится, либо уже развалился. А фасад стоит красивый, его подкрашивают, вкладывают какие-то деньги. Иностранцы это видят. В остальном – талантов нет, никто не пробивается в Европу. Чемпионат слабый, если убрать иностранцев. Фасад для иностранцев сделали хороший, а все, что за ним – гнилая труха», – сказал Левченко.