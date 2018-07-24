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  • Левченко: «Россия на ЧМ-2018 сделала хороший фасад для иностранцев. А все, что за ним – гнилая труха»

Левченко: «Россия на ЧМ-2018 сделала хороший фасад для иностранцев. А все, что за ним – гнилая труха»

24 июля 2018, 12:59
50

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал российскую футбольную систему. По его словам, даже проведение такого масштабного турнира, как чемпионат мира, не решит внутренних проблем.

«Будем откровенны: люди, которые там были, сказали, что чемпионат был проведен на очень высоком уровне. Я другого и не ждал: для этого режима очень важно, чтобы чемпионат прошел на самом высшем уровне. Нужно было показать для всех иностранцев, насколько все хорошо в России, насколько гостеприимно. При этом, мы не можем сказать, что что-то прошло не так. Организовано было здорово, создали атмосферу праздника и условия, чтобы иностранцы чувствовали себя комфортно.

Но есть большое «но». Чемпионат закончился, и все вернется на круги своя. Не думаю, что Россия получит большой толчок в развитии футбола, потому что система коррумпирована, неконкурентоспособна и не работает. Если не будет изменений в России на политическом уровне, то ничего не изменится и на футбольном уровне. Футбол в России существовал за счет иностранцев. А так, ни школ нет, ни условий, ничего. Глобальных изменений не будет.

То, что увидели иностранцы – это фасад. За ним находится прогнивший дом, который либо валится, либо уже развалился. А фасад стоит красивый, его подкрашивают, вкладывают какие-то деньги. Иностранцы это видят. В остальном – талантов нет, никто не пробивается в Европу. Чемпионат слабый, если убрать иностранцев. Фасад для иностранцев сделали хороший, а все, что за ним – гнилая труха», – сказал Левченко.

Источник: ua.tribuna
Чемпионат мира Левченко Евгений
Комментарии (50)
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mialkov
1532426677
Черная зависть))))
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Shak71
1532426774
на Украине то все отлажено) одни договорняки в футболе, а фасад страны и тот не виден)
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southerner
1532427004
Зато Украине чемпионат европы какой толчок дал, аж друг друга убивать начали от радости.
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Eddyson
1532427205
Ну хоть кто-то о нашем футболе думает.
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Ivan7107
1532427382
В Украине евро не подскакивает резко на 10 рублей. Они нас опередят в развитии пока вы тут будете писать : А на Украине что?! Думайте о своей стране , он просто правду сказал
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19831170
1532432479
В точку 100%.Откуда у нас взяться таланта, если надо отдать 1000000 р.в год, что бы ребёнок тренеровался в школах клубов РФПЛ. Ребёнок будет талантлив, а денег нету у родителей и всё тут, он не нужен. Лучше взять бездаря, у которого папа миллионер. Пока так будет,футбола не видать нам. Увы так и будет у нас всегда, потому, что деньги важнее.
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Cules2013
1532435582
Это оно так, но на Украине сейчас и половины того нет, что есть в России, в плане футбола, а мистер Левченко, я уверен, что отнюдь не собирается рвать задницу за то, чтобы стало лучше хоть где-то. А от того смысл таких высказываний один - политический.
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polt
1532437356
Собаки лают, караван идет.
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Чикомас
1532444950
А что, этот клоун, такой авторитет в мире футбола? Кто его знает ? Кого волнует его мнение? Мы сами разберемся в своем доме. А он пусть на майдане скачет...за печеньки американские..
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OfaZavr
1532446538
какая-то доля правды есть в его словах, но не понравилось что он опять политику примешивает к спорту да и предвзятость сквозит в его речи.
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