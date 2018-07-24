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    Левченко: «Россия на ЧМ-2018 сделала хороший фасад для иностранцев. А все, что за ним – гнилая труха»

    Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал российскую футбольную систему. По его словам, даже проведение такого масштабного турнира, как чемпионат мира, не решит внутренних проблем.

    «Будем откровенны: люди, которые там были, сказали, что чемпионат был проведен на очень высоком уровне. Я другого и не ждал: для этого режима очень важно, чтобы чемпионат прошел на самом высшем уровне. Нужно было показать для всех иностранцев, насколько все хорошо в России, насколько гостеприимно. При этом, мы не можем сказать, что что-то прошло не так. Организовано было здорово, создали атмосферу праздника и условия, чтобы иностранцы чувствовали себя комфортно.

    Но есть большое «но». Чемпионат закончился, и все вернется на круги своя. Не думаю, что Россия получит большой толчок в развитии футбола, потому что система коррумпирована, неконкурентоспособна и не работает. Если не будет изменений в России на политическом уровне, то ничего не изменится и на футбольном уровне. Футбол в России существовал за счет иностранцев. А так, ни школ нет, ни условий, ничего. Глобальных изменений не будет.

    То, что увидели иностранцы – это фасад. За ним находится прогнивший дом, который либо валится, либо уже развалился. А фасад стоит красивый, его подкрашивают, вкладывают какие-то деньги. Иностранцы это видят. В остальном – талантов нет, никто не пробивается в Европу. Чемпионат слабый, если убрать иностранцев. Фасад для иностранцев сделали хороший, а все, что за ним – гнилая труха», – сказал Левченко.

    Источник: ua.tribuna

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    24.07.2018 12:59
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 июля 2018, 22:04

      В одном прав, что коррумпировано и нет хорошего развития футболистов!!! Но таланты в нашей стране есть!!! У нас даже на асфальте (сквозь трещины) растёт трава!!! А наш чемпионат сильнее хохлятского, вот они на сале и скользят!!! Это он ещё в Донецкий Шахтёр не смотрел. Там наверное вообще легионеров нет, одни хохлята як сало копчёные.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 июля 2018, 22:14

      хохляцкое говно

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 25 июля 2018, 18:54

      Левченко прав, но проблема перехода всех активов после их приватизации по завершении эпохи "развитого социализма" в руки полу- или полностью криминальных авторитетов- это проблема не только России, но и всех тех, кто входил в "социалистическое содружество". На самом деле не важно, жмутся ли они к Америке, ища защиты от России, или наоборот обвиняют Америку во всех смертных грехах, суть одна- сами по себе они ни на что не способны, в том числе в области футбола, так как живут либо за чужой счет, либо за счёт крайне неэффективной для развития экономики эксплуатации природных ресурсов своей страны ( природной ренты).
      В любом случае страдает население, что в России, что на Украине, ну и футбол тоже в конечном итоге.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 25 июля 2018, 18:19

      Одно досадно для украинцев - они не увидят неизбежной смерти русской государственности, поскольку их хутор развалится раньше.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 июля 2018, 14:37

      Левченко! Лично я не против того ,что ты сказал. А зачем ты это сказал?

      1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 25 июля 2018, 12:27

      Куда уж на Россиянам до Вас господ, украинцев с Вашими гейропскими евровидениями и футболистами с фашиским уклоном как Зозули... У Вас даже из клубов отчисляют и в сборные не берут лишь услышав слово связанное с Россией. Процветающий фашизм, диктатура, а о коррупции...Как раньше помню название было УКРгаз, укргаз банк и так далее (может и сейчас есть) - этим всё сказано, три буквы УКР и есть лицо страны...
      Так что не вякали бы, а разобрались в своём болоте...

      3
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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 25 июля 2018, 03:53

      еще одна хохлятина с холостяка слезла

      3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 июля 2018, 00:27

      Это говорит человек который не был в России минимум 6лет, он судит исключительно по тому что происходило после ЧЕ в Украине.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июля 2018, 19:51

      " Стой, тебе говорят!
      Не стрелять!
      Левченко!
      Уйдёт.
      Левченко, стой!
      Дурак, остановись!
      Стой!"(С)

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert > shinnik 24 июля 2018, 20:10

      "Место встречи изменить нельзя".

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 18:35

      какая-то доля правды есть в его словах, но не понравилось что он опять политику примешивает к спорту да и предвзятость сквозит в его речи.

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