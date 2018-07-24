Левченко: «Россия на ЧМ-2018 сделала хороший фасад для иностранцев. А все, что за ним – гнилая труха»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал российскую футбольную систему. По его словам, даже проведение такого масштабного турнира, как чемпионат мира, не решит внутренних проблем.

«Будем откровенны: люди, которые там были, сказали, что чемпионат был проведен на очень высоком уровне. Я другого и не ждал: для этого режима очень важно, чтобы чемпионат прошел на самом высшем уровне. Нужно было показать для всех иностранцев, насколько все хорошо в России, насколько гостеприимно. При этом, мы не можем сказать, что что-то прошло не так. Организовано было здорово, создали атмосферу праздника и условия, чтобы иностранцы чувствовали себя комфортно.

Но есть большое «но». Чемпионат закончился, и все вернется на круги своя. Не думаю, что Россия получит большой толчок в развитии футбола, потому что система коррумпирована, неконкурентоспособна и не работает. Если не будет изменений в России на политическом уровне, то ничего не изменится и на футбольном уровне. Футбол в России существовал за счет иностранцев. А так, ни школ нет, ни условий, ничего. Глобальных изменений не будет.

То, что увидели иностранцы – это фасад. За ним находится прогнивший дом, который либо валится, либо уже развалился. А фасад стоит красивый, его подкрашивают, вкладывают какие-то деньги. Иностранцы это видят. В остальном – талантов нет, никто не пробивается в Европу. Чемпионат слабый, если убрать иностранцев. Фасад для иностранцев сделали хороший, а все, что за ним – гнилая труха», – сказал Левченко.