«Бордо» запретил Малкому лететь в Рим на медосмотр. Трансфер может сорваться из-за «Барселоны»

По информации Sky Sports Italia, трансфер нападающего «Бордо» Малкома в «Рому» может сорваться.

Сегодня римский клуб объявил, что договорился с «Бордо» о переходе игрока. Малком должен был прибыть в Рим, пройти медосмотр и заключить контракт с «Ромой».

Уже после объявления о договоренности по трансферу «Барселона» сделала более выгодное предложение «Бордо». Каталонцы готовы заплатить 40 миллионов евро за переход игрока.

Французский клуб запретил Малкому лететь в Рим. Представители «Ромы» пытаются разрешить ситуацию.