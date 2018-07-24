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    «Бордо» запретил Малкому лететь в Рим на медосмотр. Трансфер может сорваться из-за «Барселоны»

    По информации Sky Sports Italia, трансфер нападающего «Бордо» Малкома в «Рому» может сорваться.

    Сегодня римский клуб объявил, что договорился с «Бордо» о переходе игрока. Малком должен был прибыть в Рим, пройти медосмотр и заключить контракт с «Ромой».

    Уже после объявления о договоренности по трансферу «Барселона» сделала более выгодное предложение «Бордо». Каталонцы готовы заплатить 40 миллионов евро за переход игрока.

    Французский клуб запретил Малкому лететь в Рим. Представители «Ромы» пытаются разрешить ситуацию.

    Источник: Skysports

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    24.07.2018 01:41
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