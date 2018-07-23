Геркус: «Работаем над точечным усилением. Скоро будут новости»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Устоять на вершине тяжелее, чем забраться на нее. Мы сохранили команду, это было очень важно, как говорил главный тренер, мы это обсудили на заседании трансферного комитета.

Это работа проделана, переподписали контракт с Эдером, теперь работаем над точечным усилением, скоро будут новости. Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА в Суперкубке», – сказал Геркус.

По последней информации, полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк близок к переходу в «Локомотив».

Семин: «Крыховяк? Скажу, когда увижу его на тренировке»