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  • Геркус: «Работаем над точечным усилением. Скоро будут новости»

Геркус: «Работаем над точечным усилением. Скоро будут новости»

23 июля 2018, 23:25
4

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Устоять на вершине тяжелее, чем забраться на нее. Мы сохранили команду, это было очень важно, как говорил главный тренер, мы это обсудили на заседании трансферного комитета.

Это работа проделана, переподписали контракт с Эдером, теперь работаем над точечным усилением, скоро будут новости. Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА в Суперкубке», – сказал Геркус.

По последней информации, полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк близок к переходу в «Локомотив».

Семин: «Крыховяк? Скажу, когда увижу его на тренировке»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1532377746
Посмотрим, что это будут за точечные усиления. Тем более, что "Локо" в них нуждается.
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erma
1532378646
Точечные усиления - это иглотерапия, что ли?
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Chaborz.1990
1532379915
А не поздновато ли?
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anri1703
1532418319
Сезон начинается усиление нужно после чемпионства деньги должны быть не на левандовского конечно но все же
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