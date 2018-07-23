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    Геркус: «Работаем над точечным усилением. Скоро будут новости»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

    «Устоять на вершине тяжелее, чем забраться на нее. Мы сохранили команду, это было очень важно, как говорил главный тренер, мы это обсудили на заседании трансферного комитета.

    Это работа проделана, переподписали контракт с Эдером, теперь работаем над точечным усилением, скоро будут новости. Мы позитивно настроены и дадим бой ЦСКА в Суперкубке», – сказал Геркус.

    По последней информации, полузащитник «ПСЖ» Гжегож Крыховяк близок к переходу в «Локомотив».

    Семин: «Крыховяк? Скажу, когда увижу его на тренировке»

    Источник: ТАСС

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    23.07.2018 23:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 июля 2018, 10:45

      Сезон начинается усиление нужно после чемпионства деньги должны быть не на левандовского конечно но все же

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 24 июля 2018, 00:05

      А не поздновато ли?

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 23 июля 2018, 23:44

      Точечные усиления - это иглотерапия, что ли?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 23:29

      Посмотрим, что это будут за точечные усиления. Тем более, что "Локо" в них нуждается.

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