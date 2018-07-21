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    Два последних матча на ЧМ-2018 Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играл с травмой в двух последних матчах чемпионата мира-2018.

    Футболист повредил спину накануне полуфинальной игры с Бельгией (1:0). Утром форвард отправился принять в душ. Там он сделал неосторожное движение, которое повлекло за собой защемление трех позвонков и последующие сильные болевые ощущения.

    Тем не менее медицинский штаб национальной команды провел некоторые процедуры, позволившие Мбаппе принять участие в полуфинале и финальном матче против Хорватии (4:2). В решающей игре турнира нападающий отметился голом.

    Источник: L' Equipe

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    21.07.2018 15:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 19:39

      Неожиданности подстерегают нас в любую минуту.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:19

      осторожнее нужно Килиан, особенно в душе, там всякое может быть)

      4
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      Рейтинг: +309

      Ден71 21 июля 2018, 17:35

      Душ надо принимать по назначению ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 июля 2018, 17:12

      По ходу, Черчесов подстраховался на всякий случай...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 16:31

      У одно кровать виновата,у второго душ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      drarustamov 21 июля 2018, 16:26

      Черчесов хотел ослабить соперника перед финалом

      2
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 21 июля 2018, 15:43

      я думал это у меня в 25 со сколиозом такие штуки ) а не в 19 у спортсмена)

      0
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      ...
      Рейтинг: +448

      Rainmaker > DeStar 21 июля 2018, 22:50

      Что же мне в мои 41 делать :)

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 июля 2018, 15:35

      Черчесов заходил?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 21 июля 2018, 15:12

      Мыло что ли уронил?!!....))

      7
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      Рейтинг: +2054

      almanev > Mazai-NN 21 июля 2018, 15:25

      первая мысль у всех, кто увидел эту новость)))

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > almanev 21 июля 2018, 15:34

      нет не у всех) я подумал, что резко повернулся

      4
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > almanev 21 июля 2018, 16:30

      Ну а что? Французы. У них "толерантное" отношение к таким вещам.))

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > Cules2013 21 июля 2018, 16:30

      Так и было. После того как за мылом нагнулся )))

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > Cules2013 21 июля 2018, 16:45

      я повернулся посмотреть не повернулась ли она.....

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > almanev 21 июля 2018, 17:04

      с учётом истории с Вальбуэна и Бензема я ничему не удивлюсь

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