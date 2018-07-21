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  • Два последних матча на ЧМ-2018 Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе

Два последних матча на ЧМ-2018 Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе

21 июля 2018, 15:06
16

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играл с травмой в двух последних матчах чемпионата мира-2018.

Футболист повредил спину накануне полуфинальной игры с Бельгией (1:0). Утром форвард отправился принять в душ. Там он сделал неосторожное движение, которое повлекло за собой защемление трех позвонков и последующие сильные болевые ощущения.

Тем не менее медицинский штаб национальной команды провел некоторые процедуры, позволившие Мбаппе принять участие в полуфинале и финальном матче против Хорватии (4:2). В решающей игре турнира нападающий отметился голом.

Источник: L' Equipe
Чемпионат мира Франция Мбаппе Килиан
Комментарии (16)
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Mazai-NN
1532175148
Мыло что ли уронил?!!....))
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Vickont
1532176502
Черчесов заходил?
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DeStar
1532177002
я думал это у меня в 25 со сколиозом такие штуки ) а не в 19 у спортсмена)
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drarustamov
1532179574
Черчесов хотел ослабить соперника перед финалом
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KOLBIS
1532179862
У одно кровать виновата,у второго душ...
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тщмек 19
1532182376
По ходу, Черчесов подстраховался на всякий случай...
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Ден71
1532183705
Душ надо принимать по назначению ))))
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OfaZavr
1532193580
осторожнее нужно Килиан, особенно в душе, там всякое может быть)
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zigbert
1532277551
Неожиданности подстерегают нас в любую минуту.
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