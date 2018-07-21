Два последних матча на ЧМ-2018 Мбаппе провел с травмой спины, которую получил в душе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе играл с травмой в двух последних матчах чемпионата мира-2018.

Футболист повредил спину накануне полуфинальной игры с Бельгией (1:0). Утром форвард отправился принять в душ. Там он сделал неосторожное движение, которое повлекло за собой защемление трех позвонков и последующие сильные болевые ощущения.

Тем не менее медицинский штаб национальной команды провел некоторые процедуры, позволившие Мбаппе принять участие в полуфинале и финальном матче против Хорватии (4:2). В решающей игре турнира нападающий отметился голом.