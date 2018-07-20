Абель Эрнандес хотел зарабатывать в ЦСКА 6 миллионов в год

Бывший нападающий «Халла» Абель Эрнандес, который близок к переходу в ЦСКА, хотел зарабатывать в России около 6 миллионов евро в год.

На этой неделе должно состояться подписание контракта 27-летнего форварда с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года. Зарплата по нему обозначена в размере 3 миллионов евро в год. Футболист получит 5 миллионов евро в качестве подъемных.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, записав в свой актив восемь мячей и две голевые передачи.

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