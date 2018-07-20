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Абель Эрнандес хотел зарабатывать в ЦСКА 6 миллионов в год

20 июля 2018, 06:16
15

Бывший нападающий «Халла» Абель Эрнандес, который близок к переходу в ЦСКА, хотел зарабатывать в России около 6 миллионов евро в год.

На этой неделе должно состояться подписание контракта 27-летнего форварда с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года. Зарплата по нему обозначена в размере 3 миллионов евро в год. Футболист получит 5 миллионов евро в качестве подъемных.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, записав в свой актив восемь мячей и две голевые передачи.

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

Источник: Daily Mail
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Трансферы Халл Сити ЦСКА Эрнандес Абель
Комментарии (15)
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Каратель помойников
1532057972
никто в цска не может получать больше гинера)
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Рубик Докоян
1532058506
В советское время при поступлении в МВД проходили своеобразный письменный тест ПФЛ ( психофизиологическая лаборатория) Похоже для некоторых футболистов его надо возобновить перед подписанием контракта, а потом углублённое медицинское обследование проводить. А то у некоторых похоже раздвоение личности как у данного клиента. Не Эрнандес из "Халла" играющего в Чемпионшипе, а Халк из "Порту" с его мощью и результативностью и с такими же претензиями на "личку".
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Masteralex
1532063130
ну и нахрена этот негр стоимость 7 млн евро нужен с такой з/п не заиграет же или это такой хитрый способ вывода бабла за границу?
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vovan55
1532063211
за такие бабки надо забивать по 2-2 гола за игру...что-то клинит некоторых "звездулек"
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Пестрый
1532065819
Семейный бюджет такое точно не потянет, гинер в трауре))
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Vickont
1532068240
С такими запросами надо в Китай или Катар, ну или в крайнем случае родиться в Ленинграде и носить имя Игорь Д.
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Т34
1532068689
У Абеля Эрнандеса не хилая "хотелка" - 6 миллионов, но на его "хотелку" у Гинера есть своя, не менее крутая. Эрнандес еще не знает, что попал, как кролик удаву.
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Полная Канистра
1532069492
хотел бы?????????? обойдёшься. Сначала покажи игру на что ты способен хотя бы сезон потом хотелку открывай
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Dr Metal
1532070471
Даже Великий Дзюба столько не получает)))
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zigbert
1532071290
Аппетит у него неплохой.
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