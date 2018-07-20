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    Абель Эрнандес хотел зарабатывать в ЦСКА 6 миллионов в год

    Бывший нападающий «Халла» Абель Эрнандес, который близок к переходу в ЦСКА, хотел зарабатывать в России около 6 миллионов евро в год.

    На этой неделе должно состояться подписание контракта 27-летнего форварда с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года. Зарплата по нему обозначена в размере 3 миллионов евро в год. Футболист получит 5 миллионов евро в качестве подъемных.

    В прошлом сезоне Эрнандес провел в Чемпионшипе 10 матчей, записав в свой актив восемь мячей и две голевые передачи.

    Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

    Источник: Daily Mail

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    20.07.2018 06:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 20 июля 2018, 21:10

      Широко разинул шнобель и получил гуй нанэль

      0
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      Рейтинг: +4469

      Snek 20 июля 2018, 12:04

      Значит не перейдёт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 20 июля 2018, 11:03

      А в клубе знают, что контракт и зарплата такая? Вот как бы конфуза не было)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 10:21

      Аппетит у него неплохой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 20 июля 2018, 10:07

      Даже Великий Дзюба столько не получает)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 июля 2018, 10:03

      Гинер удивится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 июля 2018, 09:51

      хотел бы?????????? обойдёшься. Сначала покажи игру на что ты способен хотя бы сезон потом хотелку открывай

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 20 июля 2018, 09:38

      У Абеля Эрнандеса не хилая "хотелка" - 6 миллионов, но на его "хотелку" у Гинера есть своя, не менее крутая. Эрнандес еще не знает, что попал, как кролик удаву.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 20 июля 2018, 09:30

      С такими запросами надо в Китай или Катар, ну или в крайнем случае родиться в Ленинграде и носить имя Игорь Д.

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 июля 2018, 08:50

      Семейный бюджет такое точно не потянет, гинер в трауре))

      1
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