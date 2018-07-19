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    Жоржиньо – о переходе в «Челси»: «Надеюсь, мой игровой стиль подойдет для АПЛ»

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал трансфер в команду.

    «Сейчас все смотрят АПЛ. В свое время я посмотрел много матчей этой лиги. Это фантастический чемпионат, думаю, лучший в мире.

    Возможно, мой игровой стиль – это не то, к чему привыкли в Англии. Я надеюсь, он подойдет к игре здесь, и я буду стараться сделать все для этого.

    Я всегда был тем, кому нравятся испытания. Переход в «Челси» – это огромное испытание как в профессиональном, так и в личном плане», – сказал Жоржиньо.

    ESPN: «Манчестер Сити» недоволен трансфером Жоржиньо в «Челси». Игрок хотел перейти в «Сити»

    Источник: Skysports

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    19.07.2018 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 20 июля 2018, 06:07

      Let it be!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июля 2018, 23:13

      "Реал","Челси" "Юве", "Ливер" заметно меняют состав. В первых двух клубах это ещё связано со сменой тренеров.

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