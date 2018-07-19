Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал трансфер в команду.

«Сейчас все смотрят АПЛ. В свое время я посмотрел много матчей этой лиги. Это фантастический чемпионат, думаю, лучший в мире.

Возможно, мой игровой стиль – это не то, к чему привыкли в Англии. Я надеюсь, он подойдет к игре здесь, и я буду стараться сделать все для этого.

Я всегда был тем, кому нравятся испытания. Переход в «Челси» – это огромное испытание как в профессиональном, так и в личном плане», – сказал Жоржиньо.

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