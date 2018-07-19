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  • Джикия: «Смолов – футболист номер один в России в последние три года»

Джикия: «Смолов – футболист номер один в России в последние три года»

19 июля 2018, 19:59
30

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о о критике в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

– После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?

– Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет. Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.

– Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?

– О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: «Сегодня проиграли из-за меня».

А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Краснодар Россия Спартак Смолов Федор Джикия Георгий
Комментарии (30)
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polt
1532020469
Был. До ЧМ-18.
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zico2205
1532020875
Ну это еще как посмотреть....Для меня например лучшим в прошлом сезоне был Кверквелия....А в позапрошлом- Глушаков....А еще ранее наверное Акинфеев или Дзагоев...Они то становились чемпионами страны, а Смолов пока только подает надежды.....А какая надежда сбылась на родном ЧМ- вы видели....
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oyabun
1532020959
Странно, почему назвал Смолова, а не Промеса. Кроме объективных показателей, надо же учитывать еще и тот факт, что на Смолова в Краснодаре работает вся команда, там для него созданы оптимально комфортные условия. Чуть только вышел из зоны комфорта и показатели его гораздо хуже, что и показал прошедший ЧМ, в котором Федор ничего не показал вообще.
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derrik2000
1532022631
Джикия так говорит о Смолове, как будто к Селюку в компаньоны вошёл! ))))))))))))))) А по существу: на ЧМ Смолов был никакущий. Да и ДО чемпионата в "Краснодаре" в нападении смотрелся блекло, гораздо хуже Классона. Пока он ещё в основе "Краснодара" благодаря своему прошлому, но если и дальше будет так, без каких бы то ни было оснований, "звездить", то глазом не моргнёт, как окажется сначала в запасе, а потом в какой-нибудь условной "Мордовии", если раньше не обидится на весь свет ("Меня никто не ценит") и не повесит бутсы на гвоздь.
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Рубик Докоян
1532024898
Твой номер теперь 16-й, Федя...
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zagrizlik
1532025374
Бред №1 за последние 3 года.
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VOLK83
1532025474
Жаль Кокорин не сыграл на ЧМ, думаю он бы показал хороший результат. Мяча бы два, три обязательно забил... Увы обидная травма.
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shinnik
1532027010
теперь ,к сожалению,в последние два пальца..(
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Мары
1532031371
Жора, мы с тобой рассуждаем о разных Федях. Тот которого ты знал, мячи забивает.Тот которого знаем мы, пешком по полю ходит.Так что всё закономерно и заслуженно.
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zigbert
1532064781
Да, звездная болезнь не обошла Федора стороной, но все поправимо.
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