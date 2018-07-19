Джикия: «Смолов – футболист номер один в России в последние три года»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о о критике в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

– После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?

– Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет. Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.

– Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?

– О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: «Сегодня проиграли из-за меня».

А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.