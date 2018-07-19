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    Джикия: «Смолов – футболист номер один в России в последние три года»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о о критике в адрес форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

    – После чемпионата на Федора Смолова обрушилось море критики. Как-то его поддерживали?

    – Даже не стал ничего писать. Прекрасно знал, что Федя сам все понимает. Он – футболист номер один в России на протяжении последних трех лет. Да, не забил пенальти, но такое бывает в футболе. Уверен, это сделает его еще сильнее. Теперь он сможет «перезарядиться» и остудить пыл всех тех людей, которые к нему испытывали негатив.

    – Смолов извинился перед командой после четвертьфинала. О чем это говорит?

    – О том, что Федя – Человек с большой буквы. И он сам все прекрасно понимает. У меня тоже такое случалось в чемпионате России – из-под меня забивали, потом я приходил в раздевалку и говорил: «Сегодня проиграли из-за меня».

    А с Федей подобное случилось на чемпионате мира. Хотя то, что он взял на себя ответственность бить первым пенальти, уже дорогого стоит. Так что поддерживаю Федора, никакой его вины в поражении нет. Побеждает и проигрывает всегда команда.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.07.2018 19:59
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +411

      aam 20 июля 2018, 15:46

      Был такой футболист Фёдор Черенков. Он мало играл в сборной СССР, но был по истине настоящим футболистом, лидером, звездой, Человеком. А Смолов так себе футболистик...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:19

      молодец Георги, просто поддержал товарища по команде в трудный момент. но вот то что превозносят его в последние годы сказывается не в лучшую сторону. ему нужно все переосмыслить и сделать нужные выводы.

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 08:33

      Да, звездная болезнь не обошла Федора стороной, но все поправимо.

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 20 июля 2018, 00:29

      Ещё один эксперт , за пафосное пенальти венят его диванные эксперты , речь идёт о всех 5 матчах и действий на поле ! Нечего было из него звезду делать перед турниром ! 10ку забрали у игрока высшее уровнем, Алан просто скромный , реклам целая куча , национального героя сделали ! Да на него стали смотреть как на футболиста который должен тянуть за собой команду , в итоге показал игру за 5 матчей худшую в команде ... Извинился ? Привёл пример с величайшим баскетболистом ... то есть он сравнил себя можно сказать на уровне футбола с Пеле ... он дурачек просто ! Инстаграмм посмотрите его, фото с клубов и показывает какой он классный и как отдыхает , Роналду взглянем , семья и тренировки !

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июля 2018, 23:16

      Жора, мы с тобой рассуждаем о разных Федях.
      Тот которого ты знал, мячи забивает.Тот которого знаем мы, пешком по полю ходит.Так что всё закономерно и заслуженно.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июля 2018, 22:03

      теперь ,к сожалению,в последние два пальца..(

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 19 июля 2018, 21:58

      Смолов номер один в России???
      Совершенно верно! Лучший!
      С чем мы его и поздравляем.
      Вся беда Феди в Черчесове кроется.
      Именно по вине Черчесова Федя выступил неудачно.
      Черчесов сам признал свою ошибку и взял ответственность на себя.
      У Феди есть черчесовская отмазка.
      Вот теперь Черчесову надо работать с Федей и помочь ему наладить атакующую, а не защитную игру.
      Черчесов заставил Федю выполнять не свойственные ему защитные функции, вот Федя и растерялся.
      Он это делать не умеет.
      Атака его стихия.

      Феде надо успокоиться и всё хорошенько переварить, и играть дальше, и лучше.
      Федя ещё проявит себя в чемпионате России.
      Скоро старт и мы хотим увидеть Федю во всём его блеске.
      Три сезона он отлично отыграл и стал лучшим.
      Желаем Феде больших футбольных успехов!

      2
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > amazonaws 19 июля 2018, 22:32

      жениться ему надо,личную жизнь устраивать,
      а то эти кабаки,ночная жизнь сильно по мазгам бьет,
      а там уж не до игры.....
      надо понять ,что они(он) не роботы.

      1
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 19 июля 2018, 21:37

      Жаль Кокорин не сыграл на ЧМ, думаю он бы показал хороший результат. Мяча бы два, три обязательно забил... Увы обидная травма.

      5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > VOLK83 19 июля 2018, 22:01

      Однозначно, Александра не хватало сборной, как и Джикии.
      Эти игроки Черчесову на усиление сборной и выстраивание атакующей игры.
      Желаем Черчесову удлинить время тренировок и выстраивать атакующую игру при надёжной обороне.
      Основной упор надо делать на технике и тактике.
      Игроки сборной не умеют держать мяч, часто теряют его в простых ситуациях, не умеют контролировать ход игры, совершают детские ошибки в обороне.
      Все голы, что пропустила сборная России, забиты при нашей помощи сопернику.
      Забивай - не хочу!!! Во как!
      Наши игроки сами помогают сопернику забивать голы в наши ворота, а потом удивляются, почему проиграли.

      Это ХРОНИЧЕСКАЯ болезнь сборной при Черчесове.

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      Рейтинг: +385

      VOLK83 > amazonaws 19 июля 2018, 22:07

      Про технику соглашусь, а вот, что касаемо обороны, так это при любом тренере большая проблема! По-крайней мере на этом ЧМ показали какой-никакой атакующий футбол... Нашей сборной всегда есть куда расти...

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 июля 2018, 21:36

      Бред №1 за последние 3 года.

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      Рейтинг: +11526

      alex1951 19 июля 2018, 21:31

      Джи! Ты ему Песнь хвалебную поешь,ладно,'это твое дело.....
      Но почему он до сих пор не женат?
      Если он лучший ,он просто обязан быть членом...семьи.
      Это ведь надежный тыл...
      Тогда бы и пенальти Жене посвятил и глядишь хорвата-порвато))))

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