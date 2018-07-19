Зе Луиш: «Во время травмы живота я даже кашлять не мог. Настолько было больно»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как он перенес травму мышц живота в прошлом сезоне. Футболист отметил, что будет стараться избегать повреждений в дальнейшем.

– Вы в минувшем сезоне пропустили очень много времени из-за различных травм. Как чувствуете себя сейчас?

– Порой из-за этих травм приходилось трудно. Ведь травма тебя ломает не столько физически, сколько психологически. Очень сложно выкарабкиваться из этой ситуации, возвращаться на поле, набирать форму. Сейчас чувствую себя отлично и делаю все возможное, чтобы избегать травм в дальнейшем: какие-то упражнения выполняю несколько иначе, где-то берегу себя. Стараюсь уменьшить вероятность травматизма.

- Что, например, вы делаете, чтобы снизить риск получения травмы?

– Это комплексная работа. Делаю определенные упражнения для профилактики травм. Отчасти присутствует диетология, отчасти – психология. В общем, всего понемногу.

– Много времени у вас заняло лечение от травмы мышц живота. Как получили ее?

– Если честно, ни я, ни врачи, никто вокруг не поняли, откуда взялась эта травма. Вроде бы, никаких предпосылок к ней не было. Но в итоге было очень неприятно и больно. Я даже кашлянуть не мог, потому что шла отдача в поврежденную мышцу. Как назло, еще и лечение было нудным и длительным. Ну сейчас все в порядке. Надеюсь, больше этого со мной не случится.