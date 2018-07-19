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    Зе Луиш: «Во время травмы живота я даже кашлять не мог. Настолько было больно»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как он перенес травму мышц живота в прошлом сезоне. Футболист отметил, что будет стараться избегать повреждений в дальнейшем.

    – Вы в минувшем сезоне пропустили очень много времени из-за различных травм. Как чувствуете себя сейчас?

    – Порой из-за этих травм приходилось трудно. Ведь травма тебя ломает не столько физически, сколько психологически. Очень сложно выкарабкиваться из этой ситуации, возвращаться на поле, набирать форму. Сейчас чувствую себя отлично и делаю все возможное, чтобы избегать травм в дальнейшем: какие-то упражнения выполняю несколько иначе, где-то берегу себя. Стараюсь уменьшить вероятность травматизма.

    - Что, например, вы делаете, чтобы снизить риск получения травмы?

    – Это комплексная работа. Делаю определенные упражнения для профилактики травм. Отчасти присутствует диетология, отчасти – психология. В общем, всего понемногу.

    – Много времени у вас заняло лечение от травмы мышц живота. Как получили ее?

    – Если честно, ни я, ни врачи, никто вокруг не поняли, откуда взялась эта травма. Вроде бы, никаких предпосылок к ней не было. Но в итоге было очень неприятно и больно. Я даже кашлянуть не мог, потому что шла отдача в поврежденную мышцу. Как назло, еще и лечение было нудным и длительным. Ну сейчас все в порядке. Надеюсь, больше этого со мной не случится.

    Источник: Sport24

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    19.07.2018 15:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:36

      да уж Зе а мы то все как в догадках теряемся откуда все таки у тебя такие странные травмы случаются) здоровья и лучших боевых кондиций!

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 19:24

      Ну давай Зе ,мы надеемся на тебя, и без травм.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июля 2018, 16:11

      Прям как в анекдоте.
      Гляжу бумажка валяется.Думаю доллары нашла.Нагибаюсь,но начинаю понимать, что зарабатываю.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20924

      derrik2000 19 июля 2018, 15:59

      Ещё Зе нужно в "футбольном тире" заниматься.
      Прицел свой подправлять.
      А то он у него, судя по прошлым сезонам, сильно сбит.

      7
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      Рейтинг: +33521

      oyabun > derrik2000 19 июля 2018, 16:54

      Хорошо помню когда Зе только появился в команде, одноклубники про него говорили что на тренировках у него невероятная эффективность ударов, чуть ли не каждый мяч посылаемый в ворота, залетал в сетку. Куда всё пропало?

      5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > oyabun 19 июля 2018, 17:03

      Ну так одно дело на тренировках, а другое - на поле против другой команды

      3
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