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  • Зе Луиш: «Во время травмы живота я даже кашлять не мог. Настолько было больно»

Зе Луиш: «Во время травмы живота я даже кашлять не мог. Настолько было больно»

19 июля 2018, 15:52
6

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, как он перенес травму мышц живота в прошлом сезоне. Футболист отметил, что будет стараться избегать повреждений в дальнейшем.

– Вы в минувшем сезоне пропустили очень много времени из-за различных травм. Как чувствуете себя сейчас?

– Порой из-за этих травм приходилось трудно. Ведь травма тебя ломает не столько физически, сколько психологически. Очень сложно выкарабкиваться из этой ситуации, возвращаться на поле, набирать форму. Сейчас чувствую себя отлично и делаю все возможное, чтобы избегать травм в дальнейшем: какие-то упражнения выполняю несколько иначе, где-то берегу себя. Стараюсь уменьшить вероятность травматизма.

- Что, например, вы делаете, чтобы снизить риск получения травмы?

– Это комплексная работа. Делаю определенные упражнения для профилактики травм. Отчасти присутствует диетология, отчасти – психология. В общем, всего понемногу.

– Много времени у вас заняло лечение от травмы мышц живота. Как получили ее?

– Если честно, ни я, ни врачи, никто вокруг не поняли, откуда взялась эта травма. Вроде бы, никаких предпосылок к ней не было. Но в итоге было очень неприятно и больно. Я даже кашлянуть не мог, потому что шла отдача в поврежденную мышцу. Как назло, еще и лечение было нудным и длительным. Ну сейчас все в порядке. Надеюсь, больше этого со мной не случится.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (6)
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derrik2000
1532005162
Ещё Зе нужно в "футбольном тире" заниматься. Прицел свой подправлять. А то он у него, судя по прошлым сезонам, сильно сбит.
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Мары
1532005873
Прям как в анекдоте. Гляжу бумажка валяется.Думаю доллары нашла.Нагибаюсь,но начинаю понимать, что зарабатываю.
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zigbert
1532017443
Ну давай Зе ,мы надеемся на тебя, и без травм.
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OfaZavr
1532018204
да уж Зе а мы то все как в догадках теряемся откуда все таки у тебя такие странные травмы случаются) здоровья и лучших боевых кондиций!
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