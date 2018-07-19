Зе Луиш готов жениться на своей российской девушке. В Португалии у него двое детей

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что готов жениться на своей русской девушке – известной танцовщице Алесе. Также футболист подчеркнул, что может остаться жить в России после завершения карьеры.

«Свадьба – это часть жизни, а в жизни нужно быть готовым ко всему. Я готов. Когда? Ну, пусть все идет своим чередом.

Готов ли я после завершения игровой карьеры остаться жить в России? Это сложный вопрос. Вы знаете, что такое карьера футболиста: сегодня ты тут, а завтра можешь уехать в другую страну. Но Россию как вариант жизни после футбола рассматриваю», – сказал кабовердианец.

У Зе Луиша от его первой девушки Рафаэлы есть двое детей. Сейчас они вместе с матерью проживают в Португалии.

text Публикация от text (@alesenka_lesenka) 17 Июл 2018 в 12:17 PDT