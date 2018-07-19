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    Зе Луиш готов жениться на своей российской девушке. В Португалии у него двое детей

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что готов жениться на своей русской девушке – известной танцовщице Алесе. Также футболист подчеркнул, что может остаться жить в России после завершения карьеры.

    «Свадьба – это часть жизни, а в жизни нужно быть готовым ко всему. Я готов. Когда? Ну, пусть все идет своим чередом.

    Готов ли я после завершения игровой карьеры остаться жить в России? Это сложный вопрос. Вы знаете, что такое карьера футболиста: сегодня ты тут, а завтра можешь уехать в другую страну. Но Россию как вариант жизни после футбола рассматриваю», – сказал кабовердианец.

    У Зе Луиша от его первой девушки Рафаэлы есть двое детей. Сейчас они вместе с матерью проживают в Португалии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Sport24

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    19.07.2018 13:59
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 июля 2018, 08:29

      Нужна она ему пока он в России

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 20 июля 2018, 01:39

      Двое в Пензе, один на Камчатке...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июля 2018, 21:38

      Всё нормально-жизнь продолжается! А ему что в Португалию каждую неделю летать или здесь болезни зарабатывать? Им жить-им думать!

      0
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      Рейтинг: +29

      Стопкран 19 июля 2018, 21:12

      У Зе Луиша от его первой девушки Рафаэлы есть двое детей =========Нормально так, не от жены а от его девушки.Так что формально он холостяк. Так что для Алеси это комплимент. Зе Луиш сначала сделает её женой, а потом будет делать детей....Оооууу это любоFF ))

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июля 2018, 19:24

      больше не плоди детей а то разоришься у нас пусть правительство и дума рожает . А своих деток не бросай

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2018, 19:13

      вот так вот отпускать своего парня одного в другую страну одного, быстро нашел замену несмотря на наличие детей)) ай да Зе, ай да баловник))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 18:55

      Совет да любовь Зе, но не забывай о подготовке к сезону.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3579

      Axe111 19 июля 2018, 18:27

      Шкура

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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 19 июля 2018, 16:31

      Членом играет лучше, чем ногами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 июля 2018, 16:08

      Я думаю Алеся дома ему опять пятку вывернет если он когда нибудь вновь заикнётся о России.Он её билет от сюда.Почти лотерейный.

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