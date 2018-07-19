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  • Зе Луиш готов жениться на своей российской девушке. В Португалии у него двое детей

Зе Луиш готов жениться на своей российской девушке. В Португалии у него двое детей

19 июля 2018, 13:59
16

Нападающий «Спартака» Зе Луиш заявил, что готов жениться на своей русской девушке – известной танцовщице Алесе. Также футболист подчеркнул, что может остаться жить в России после завершения карьеры.

«Свадьба – это часть жизни, а в жизни нужно быть готовым ко всему. Я готов. Когда? Ну, пусть все идет своим чередом.

Готов ли я после завершения игровой карьеры остаться жить в России? Это сложный вопрос. Вы знаете, что такое карьера футболиста: сегодня ты тут, а завтра можешь уехать в другую страну. Но Россию как вариант жизни после футбола рассматриваю», – сказал кабовердианец.

У Зе Луиша от его первой девушки Рафаэлы есть двое детей. Сейчас они вместе с матерью проживают в Португалии.

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Публикация от text (@alesenka_lesenka)

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Публикация от text (@alesenka_lesenka)

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (16)
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Ubuntu
1531998604
Девке наоборот хочется свалить из России вместе с шоколадным зайцем
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Миша13
1531999299
Девочке облом из России свалить. )
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hevbn 28
1532000016
Здесь хочется сказать только одно "совет да любовь", пара красивая.
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oyabun
1532000461
А Зе то у нас прям жеребец ))) В каждой стране по жене иметь хочет. Шалун.
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franky88i
1532002324
Он лучше бы в футбол научился играть
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Мары
1532005688
Я думаю Алеся дома ему опять пятку вывернет если он когда нибудь вновь заикнётся о России.Он её билет от сюда.Почти лотерейный.
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zigbert
1532015726
Совет да любовь Зе, но не забывай о подготовке к сезону.
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OfaZavr
1532016784
вот так вот отпускать своего парня одного в другую страну одного, быстро нашел замену несмотря на наличие детей)) ай да Зе, ай да баловник))
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Полная Канистра
1532017467
больше не плоди детей а то разоришься у нас пусть правительство и дума рожает . А своих деток не бросай
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Стопкран
1532023939
У Зе Луиша от его первой девушки Рафаэлы есть двое детей =========Нормально так, не от жены а от его девушки.Так что формально он холостяк. Так что для Алеси это комплимент. Зе Луиш сначала сделает её женой, а потом будет делать детей....Оооууу это любоFF ))
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