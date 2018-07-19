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    Карикатурист прокомментировал переход Алисона в «Ливерпуль», высмеяв Кариуса

    Известный карикатурист Омар Момани прокомментировал переход голкипера «Ромы» Алисона в «Ливерпуль».

    Художник нарисовал картинку, на которой изображен вратарь английского клуба Лорис Кариус, а за ним в воротах стоит Алисон, только что поймавший мяч.

    «Алисон спасет тебя», – подписал свою карикатуру Момани.

    Таким образом, он высмеял Кариуса, который пропустил мяч между рук после удара полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в финале Лиги чемпионов-2017/18.

    Ранее стало известно, что Алисон перейдет в «Ливерпуль» примерно за 75 миллионов евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.07.2018 12:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 17:47

      Конечно Алисон будет основным вратарем.

      3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 июля 2018, 13:26

      Ну Клопп же говорил, что Кариус останется номером один, значит Алисона взяли на замену наверное..))

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > AHTUNGBOL 19 июля 2018, 15:52

      Номер один имелась ввиду цифра на футболке) А Алиссон и под 22 будет лучше смотреться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Ronaldinho05 19 июля 2018, 12:22

      Ну вот почему Алисон стоит 75. А Челси куртуа продаёт за 35???

      1
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Ronaldinho05 19 июля 2018, 12:40

      потому что у Куртуа остался один год по контракту.

      3
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      Рейтинг: +43

      noHbI4 > Ronaldinho05 19 июля 2018, 12:41

      Потому что у Куртуа контракт заканчивается в 19 году и он уйдет свободным агентом. А так за него хоть что то получат.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 19 июля 2018, 12:18

      Кариусу хочется пожелать наличия постоянной игровой практики.но только в аренде!в этом случае может ещё что-то из него получиться.

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      Рейтинг: +1307

      21082014 > Vladarg 19 июля 2018, 20:02

      Согласен.Чем быстрее начнёт играть,тем быстрее сможет позабыть кошмар финала Лиги.если такое вообще возможно.

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