Карикатурист прокомментировал переход Алисона в «Ливерпуль», высмеяв Кариуса

Известный карикатурист Омар Момани прокомментировал переход голкипера «Ромы» Алисона в «Ливерпуль».

Художник нарисовал картинку, на которой изображен вратарь английского клуба Лорис Кариус, а за ним в воротах стоит Алисон, только что поймавший мяч.

«Алисон спасет тебя», – подписал свою карикатуру Момани.

Таким образом, он высмеял Кариуса, который пропустил мяч между рук после удара полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в финале Лиги чемпионов-2017/18.

Ранее стало известно, что Алисон перейдет в «Ливерпуль» примерно за 75 миллионов евро.