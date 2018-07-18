Гинер назвал бюджет ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, каким будет бюджет команды в новом сезоне. По его словам, цифра может измениться из-за возможных трансферов.

– Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне?

– Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов.

– Будут ли новые спонсоры?

– Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России и вышел в Лигу чемпионов.