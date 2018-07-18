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Гинер назвал бюджет ЦСКА

18 июля 2018, 15:50
13

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, каким будет бюджет команды в новом сезоне. По его словам, цифра может измениться из-за возможных трансферов.

– Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне?

– Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов.

– Будут ли новые спонсоры?

– Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России и вышел в Лигу чемпионов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (13)
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Derzkiy1
1531919303
Головин, Витиньо , Фернандес возможно все уйдут .... Игнашевич и Березуцкие уже ушли , пол основного состава ! Большие потери , надеюсь Армейцы продемонстрируют великолепную селекционную работу как это обычно бывало ....
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hevbn 28
1531919654
Как не крути какие бы у ЦСКА не были бы финансовые трудности в последнее время ЦСКА продолжает оставаться одной из лучших команд в стране , это по моему лишний раз доказывает , что частный ресурс всегда лучше административного(и не только в спорте) , если бы армейским клубом руководила какая нибудь администрация то я думаю , что с клубом могло случится то ,что происходило с Динамо или даже с Кубанью.
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FCZenit is Ivanovo
1531919968
Если продашь известных игроков может изменится тогда
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3ton
1531920065
У БАТЭ 3 млн.$
Ответить
111ax
1531923678
Надеюсь молодежка себя проявит в новом составе цска и станет достойной заменой, а лучше бы и более перспективной
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Рубик Докоян
1531928949
Он уже его ранее озвучивал. Этот бюджет, наверное лет 5 держится, а 3 так точно.
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+50/-50
1531932497
Огласил, что бы не попасть под "горячую руку" фейр-плей. Типа, мы побалуемся в районе этой суммы.
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paracetamol
1531937355
Кому платить? Все лидеры разбежались.
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