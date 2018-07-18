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    Гинер назвал бюджет ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, каким будет бюджет команды в новом сезоне. По его словам, цифра может измениться из-за возможных трансферов.

    – Каким будет бюджет ЦСКА в новом сезоне?

    – Он не меняется. Где-то в районе 65 миллионов долларов. Возможно, цифра немного изменится из-за трансферов.

    – Будут ли новые спонсоры?

    – Пока все старые партнеры остаются. Возможно, будут и новые, работа ведется.

    В прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в чемпионате России и вышел в Лигу чемпионов.

    Источник: Sport24

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    18.07.2018 15:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 18 июля 2018, 21:09

      Кому платить? Все лидеры разбежались.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 18 июля 2018, 19:48

      Огласил, что бы не попасть под "горячую руку" фейр-плей. Типа, мы побалуемся в районе этой суммы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 18:49

      Он уже его ранее озвучивал. Этот бюджет, наверное лет 5 держится, а 3 так точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +706

      111ax 18 июля 2018, 17:21

      Надеюсь молодежка себя проявит в новом составе цска и станет достойной заменой, а лучше бы и более перспективной

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 18 июля 2018, 16:21

      У БАТЭ 3 млн.$

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 18 июля 2018, 16:19

      Если продашь известных игроков может изменится тогда

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 июля 2018, 16:14

      Как не крути какие бы у ЦСКА не были бы финансовые трудности в последнее время ЦСКА продолжает оставаться одной из лучших команд в стране , это по моему лишний раз доказывает , что частный ресурс всегда лучше административного(и не только в спорте) , если бы армейским клубом руководила какая нибудь администрация то я думаю , что с клубом могло случится то ,что происходило с Динамо или даже с Кубанью.

      18
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      Рейтинг: +1423

      Parham > gosproektikabinet 18 июля 2018, 16:39

      Спонсор- не значит собственник!!! Это всё доходы клуба!!! А кто спонсор, гос. компания или частная - любому собственнику - п о х р е н!!

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 18 июля 2018, 16:08

      Головин, Витиньо , Фернандес возможно все уйдут .... Игнашевич и Березуцкие уже ушли , пол основного состава ! Большие потери , надеюсь Армейцы продемонстрируют великолепную селекционную работу как это обычно бывало ....

      9
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Derzkiy1 18 июля 2018, 16:22

      молодняк подтягивают

      6
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > gosproektikabinet 18 июля 2018, 19:37

      Бывали спорные решения , но цска всегда показывал командную игру лучше других российских клубов, даже армейские футболисты лучше всех смотрелись в сборной , думаю про этот клуб плохо нечего сказать

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