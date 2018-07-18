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    ESPN не включил россиян в символическую сборную ЧМ-2018

    ESPN представил свою версию символической сборной чемпионата мира-2018.

    В команду лучших не попал ни один из российских футболистов.

    Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

    Защитники: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба – Франция).

    Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).

    Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия).

    Источник: ESPN

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    18.07.2018 12:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 18 июля 2018, 14:25

      Пукаку точно тут не в теме да и Пикфорд не заслужил по мне так Шмейхель лучший на этом ЧМ а вместо гориллы я бы поставил Кавани

      3
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > Garrincha58 18 июля 2018, 16:48

      Ну может тем что он команду в полуфинал протащил

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 18 июля 2018, 13:07

      What are you thoughts?
      Что вы думаете?
      А шо тут думать...
      думать ,выдумывать - это вы мастера,
      наше дело удивляться вашему цинизму...
      Чем англицкий воротчик ,так уж лучше Акинфея?

      5
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 18 июля 2018, 12:41

      Так никто и не заслуживает. Игры-то толком и не было.
      Максимум Фернандес за самоотдачу,но этого мало

      2
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      Рейтинг: +352

      mauxa 18 июля 2018, 12:37

      Вместо Лукаку Перишича, вместо трипьера Фернандеса, Ну и Акинфеев заслужил...

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den > mauxa 18 июля 2018, 12:49

      Перишич по делу был бы. Фернандес более-менее, однозначно крутых правых фулбеков не было. В воротах Субашич

      1
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