Алдервейрелд – об уходе из «Тоттенхэма»: «Пока ничего не могу сказать»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд не уверен в своем будущем в составе английского клуба.

«На данный момент я пока ничего не могу сказать. В душе я просто хочу вернуться в «Тоттенхэм». Посмотрим.

Последние несколько недель я был предельно сконцентрирован на чемпионате мира. Мне было что доказывать. Показать, что тот период перед турниром, когда я не играл – по какой бы то ни было причине – не был определяющим. Я хотел показать, что я все еще тот же Тоби, что и в ноябре.

Я был счастлив, что смог сыграть в четырех или пяти матчах на чемпионате мира. Это заставило меня почувствовать себя хорошо.

Физически не было никаких проблем, потому что это была единственная серьезная травма за всю мою карьеру. За всю карьеру я провел в лазарете три или четыре месяца. Нужно постучать по дереву, но я не могу пожаловаться на здоровье. Я рад, что смог вернуться таким образом», – заявил футболист.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 21 игру за «Тоттенхэм», в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Его действующий контракт заканчивается через год.