Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Бавария» ведет переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом» по трансферу Хамеса

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может покинуть команду.

    Новый тренер мюнхенцев Нико Ковач сообщил совету директоров клуба, что он готов работать с колумбийцем, но также не будет против его продажи этим летом.

    На самом деле Ковач отдает предпочтение последнему варианту при условии, что вырученные средства пойдут на приобретение новых игроков.

    «Бавария» хочет выручить за хавбека за 60 миллионов евро, и уже провела предварительные переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом».

    Хамес принадлежит «Реалу» и выступает за «Баварию» на правах аренды до 2019 года. По ее окончании мюнхенцы смогут выкупить его за 42 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12386

      DeStar 17 июля 2018, 18:10

      Пойду пока проведу переговоры с кем нить, попробую продать их клуб, кто даст 200 000 баксов за баварию? мне хватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12386

      DeStar 17 июля 2018, 18:09

      Ну в теории могут если у них права ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫКУПА. а ИХ НЕТ. через год, реал будет решать, забирать его или продавать, а не бавария. В реале не лохи сидят, чтобы через год сказать - ну покупайте за 40, продавайте за 100, мы ж дебилы, мы ж сами так не можем. Бредятина какая-то на самом деле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 17 июля 2018, 22:32

      Согласен что пока они не могут его продать. Однако если мне не изменяет память - у них право выкупа за 42 ляма вне зависимости от того хочет Реал того или нет. То есть летом 2019 они могут перевести эти 42 и будут правы. Сами же могут и отказать. Но на данный момент эта опция не доступна. То есть либо ждать ещё год, либо возвращать Реалу (можно за деньги)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12386

      DeStar > panmon 18 июля 2018, 00:54

      Если так то да, но по-моему, все по другому, есть обязательная покупка, как это было псж - мбаппе, аренда с выкупом. А тут бавария МОЖЕТ выкупить, у нее может быть даже приоритет на покупку, мол они первые в очереди. Но решает реал, и баварии нужно одобрение от реала, в случае с обязательным выкупом уже не нужно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 18 июля 2018, 15:36

      Без идей. Я точно не знаю, но казалось что от Реала эта сделка не зависит и Бавария выбирает хочет выкупать за прописанную сумму или нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 17 июля 2018, 17:24

      "Бомбардир" совсем сдурел? Хамес Реалу принадлежит, а в Баварии он в аренде. Как они его могут продать? Хватит постить всё подряд, не разбираясь правда это или нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11