«Бавария» ведет переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом» по трансферу Хамеса

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может покинуть команду.

Новый тренер мюнхенцев Нико Ковач сообщил совету директоров клуба, что он готов работать с колумбийцем, но также не будет против его продажи этим летом.

На самом деле Ковач отдает предпочтение последнему варианту при условии, что вырученные средства пойдут на приобретение новых игроков.

«Бавария» хочет выручить за хавбека за 60 миллионов евро, и уже провела предварительные переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом».

Хамес принадлежит «Реалу» и выступает за «Баварию» на правах аренды до 2019 года. По ее окончании мюнхенцы смогут выкупить его за 42 миллиона евро.