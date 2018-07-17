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  • «Бавария» ведет переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом» по трансферу Хамеса

«Бавария» ведет переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом» по трансферу Хамеса

17 июля 2018, 17:12
6

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может покинуть команду.

Новый тренер мюнхенцев Нико Ковач сообщил совету директоров клуба, что он готов работать с колумбийцем, но также не будет против его продажи этим летом.

На самом деле Ковач отдает предпочтение последнему варианту при условии, что вырученные средства пойдут на приобретение новых игроков.

«Бавария» хочет выручить за хавбека за 60 миллионов евро, и уже провела предварительные переговоры с «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом».

Хамес принадлежит «Реалу» и выступает за «Баварию» на правах аренды до 2019 года. По ее окончании мюнхенцы смогут выкупить его за 42 миллиона евро.

Источник: Tribalfootball
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Челси Арсенал Ливерпуль Родригес Хамес
Комментарии (6)
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Bulat Sultanov
1531837458
"Бомбардир" совсем сдурел? Хамес Реалу принадлежит, а в Баварии он в аренде. Как они его могут продать? Хватит постить всё подряд, не разбираясь правда это или нет
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DeStar
1531840152
Ну в теории могут если у них права ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫКУПА. а ИХ НЕТ. через год, реал будет решать, забирать его или продавать, а не бавария. В реале не лохи сидят, чтобы через год сказать - ну покупайте за 40, продавайте за 100, мы ж дебилы, мы ж сами так не можем. Бредятина какая-то на самом деле.
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DeStar
1531840206
Пойду пока проведу переговоры с кем нить, попробую продать их клуб, кто даст 200 000 баксов за баварию? мне хватит
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