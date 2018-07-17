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    Переход Мусы в «Аль-Наср» сделает его самым высокооплачиваемым африканским футболистом

    Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса близок к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает OwnGoalNigeria.

    Футболист «Лестера» привлек внимание местного клуба «Аль-Наср»​. Сумма трансфера оценивается в 33 миллиона евро. Условия личного контракта не сообщаются, но по некоторым данным Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

    Ранее сообщалось, что контракт 25-летнего нападающего может выкупить ЦСКА, за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25010

      bset 17 июля 2018, 12:43

      Сомнительное решение в 25 лет... Видимо решил послать все к черту и просто делать деньги.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > bset 17 июля 2018, 16:34

      он ещё туда не перешёл, рано делать выводы. Я думаю, Муса хотел бы остаться в ЦСКА, но у армейцев не хватит денег выкупить его обратно)) А в Европе он сейчас не востребованный поэтому Саудовская Аравия - наиболее удобный для всех вариант. Это ещё не конец карьеры, т.к. через пару лет он может снова вернуться в Европу. Молодой ещё.

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