Переход Мусы в «Аль-Наср» сделает его самым высокооплачиваемым африканским футболистом

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса близок к продолжению карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает OwnGoalNigeria.
Футболист «Лестера» привлек внимание местного клуба «Аль-Наср». Сумма трансфера оценивается в 33 миллиона евро. Условия личного контракта не сообщаются, но по некоторым данным Муса может стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом.
Ранее сообщалось, что контракт 25-летнего нападающего может выкупить ЦСКА, за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.
Источник: Бомбардир.ру