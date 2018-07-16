Манджукич – пятый в истории футболист, забивавший в финалах ЧМ и еврокубков

В прошедшее воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич на 69-й минуте встречи отметился голом. Таким образом, хорват стал пятым игроком в истории футбола, которому удалось забить в финалах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и чемпионата мира.

Ранее данное достижение покорялось Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору, Герду Мюллеру и Зинедину Зидану.