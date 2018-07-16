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    Манджукич – пятый в истории футболист, забивавший в финалах ЧМ и еврокубков

    В прошедшее воскресенье состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич на 69-й минуте встречи отметился голом. Таким образом, хорват стал пятым игроком в истории футбола, которому удалось забить в финалах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и чемпионата мира.

    Ранее данное достижение покорялось Ференцу Пушкашу, Золтану Цибору, Герду Мюллеру и Зинедину Зидану.

    Источник: Opta

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    16.07.2018 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 июля 2018, 17:22

      Никогда не понимал, почему Мюллера не ставят в один ряд с Пеле и Марадоной. Хорош во всем был!

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