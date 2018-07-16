ФИФА: «Браво, Франция!»

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.
«Браво, Франция!» – прокомментировала победу пресс-служба ФИФА.
Французы выиграли чемпионат мира во второй раз в истории.
Во время празднования футболисты сборной Франции прервали пресс-конференцию главного тренера Дидье Дешама.
— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
Браво, Франция! pic.twitter.com/goEPHLur00
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!
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