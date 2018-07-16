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    ФИФА: «Браво, Франция!»

    Сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.

    «Браво, Франция!» – прокомментировала победу пресс-служба ФИФА.

    Французы выиграли чемпионат мира во второй раз в истории.

    Во время празднования футболисты сборной Франции прервали пресс-конференцию главного тренера Дидье Дешама.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Как хорошо, что финал закончился ливнем

    «Ради футбола отказался от ипотеки». Русские на финале чемпионата мира

    Источник: ФИФА

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    16.07.2018 00:07
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