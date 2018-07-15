«Ради футбола отказался от ипотеки». Русские на финале чемпионата мира

Они видели чудеса.

Иногда кажется, что мы попали в другую реальность, где больше нет негатива и проблем. За месяц Россию посмотрели тысячи иностранцев, которым для наслаждения даже не нужны билеты на матчи. Они тусили вместе с русскими, целовали наших женщин и приносили с собой улыбки. Россияне в ответ давали им правду о стране, опровергая все стереотипы. Теперь Россия стала футбольной столицей, где кричат стадионы, побеждает сборная и плачут от счастья болельщики.

Под впечатлением все. Англичане до сих пор удивляются, что здесь не собираются их бить. Китайские туристы совмещают с футболом бесконечное посещение достопримечательностей. Южноамериканцы учат русских правильно пить. Болельщики абсолютно всех стран чемпионата мира пришли на финальный матч, чтобы попрощаться с праздником. Для многих из них игра Франция – Хорватия стала главным матчем четырехлетия. Для меня, как и для всех остальных россиян, финал в Москве – самая важная встреча с мячом на всю оставшуюся жизнь.

Такого престижного матча, как финальная игра в «Лужниках», жители России больше не увидят. У нас не будет бесплатных поездов, где испанцы и бразильцы знакомятся друг с другом, а потом обнимаются с русскими. От нас уезжают истории о чужих семьях, культуре и обычаях. Уже завтра россияне вернутся к привычной рабочей суете и рассуждениям о важном. Пока же хочется одного – сохранить настроение. Чемпионат мира показал, что в любом российском городе может быть очень хорошо.

Среди зрителей финала было много жителей России. Антон из Москвы радостно шел на игру и рассказал о том, как провел турнирный месяц. Его история показывает, что чемпионат мира – это важно и круто для абсолютно любого россиянина. Футбол объединяет людей разных культур и дает жителям страны уроки о том, в чем прибавлять дальше.

«Этому чемпионату мира я посвятил всю свою жизнь. Финал для меня уже седьмой матч на турнире. Болел за две команды – Россию и Аргентину. Просто в Аргентине и сам был несколько раз, и друзья оттуда. Сюда приехали, меня навестили, посмотрели все. Россияне, как ни странно, выступили лучше Аргентины. Честно говоря, до этого не был на таких турнирах, только на клубных матчах. Там в основном болею за ЦСКА. Я сам москвич, но на чемпионате мира много ездил и устал. Из московских матчей были только открытие и финал. Есть у меня традиция, что ежегодно езжу на выходные в Сочи. Когда покупал билет, не знал, что там будет Россия. Для нашей команды четвертьфинал – отличный результат. Многие почему-то расстроились, но считаю, что все хорошо. Это не последний чемпионат, а нам нужно дерзать в эту культуру футбола и развиваться. Тогда и до финала дойдем. На чемпионат мира потратил примерно 150 тысяч. Но знал, на что иду. Просто считаю, что такое больше не повторится. Вот как у нас была Олимпиада в 80-х, например. Лучше участвовать, чем не участвовать, если есть такая возможность. Последнее не тратил, поэтому кое-что даже осталось. Кстати, для меня откровение, что затраченные деньги иногда не стоят того. На матч Аргентина – Нигерия, который мне больше всего понравился, был билет третьей категории. И эта игра понравилась больше всего. Сидел в фанатском секторе среди аргентинцев. У аргентинцев как минимум две песни-считалочки, которые они специально подготовили для поездки в Россию. У нас почему-то эта культура не развита на уровне сборных. Что там вот это «Россия-Россия!» кричат? Это примитивно и недостаточно. «Калинку» поют, «Катюшу» подхватывают – это все равно слабо. Нам надо развиваться. С точки зрения культуры боления как раз Аргентина и Нигерия удивили. После матча ехали с аргентинскими болельщиками в метро – казалось, что поезд сойдет с рельсов. Потом пришлось с аргентинцами пить водку. Самый прикол в том, что пил до четырех утра, а уже утром меня ждал самолет на работу. Получилось, что спал где-то час, а потом на работе так до конца не протрезвел. Работал потом очень активно. Вышло так, что встроил чемпионат в рабочий график. Поэтому два матча вообще были в будни. Более-менее выдержал, короче».

Ниже – мнения людей, которые специально приехали посмотреть на финал чемпионата мира из других городов. Общий девиз – колоссальные впечатления, большие траты и куча эмоций.

Ирина, Санкт-Петербург

«Финал хороший, иначе я бы просто не пошла. Хотя по телевизору, конечно, тоже хорошо. Я – человек, который не на очень регулярной основе интересуется футболом, поэтому комментаторы помогают. Но испытать праздник все равно можно только на стадионе и только в России. Считаю, что наша сборная будет чемпионом через четыре года. Больше всего понравились матчи, где наши побеждали. Из-за патриотизма, конечно. Но вообще игра Англии и Бельгии тоже понравилась. Меня очень радуют англичане, хоть они и проиграли. Зато мне удалось на них посмотреть и послать сердечко Гарету. Не знала, как их поддержать, поэтому кричала «За Биг-Бен!» и «За королеву!». А они проиграли, ха-ха. Я здесь вообще по приглашению партнеров, поэтому ничего не тратила. Но, думаю, на финал бы и за свой счет поехала».

Владимир, Волгоград

«Даже не верится, что все это заканчивается. Получилось, что сам был в Санкт-Петербурге, сейчас вот в Москве, а сам вообще из Волгограда. Состав финала выглядит слабенько – хотелось бы, конечно, других участников. Не помешал бы кто-то из Америки хотя бы в полуфинале, а то какой-то чемпионат Европы получился. Франция сильная, но вообще верил в победу Хорватии – если уж вылетать, то от чемпиона. Сборная России вообще впечатлила, потому что все ждали вылета еще на групповом этапе. Но мы вот такую мульку выдали, а по игре не уступили ни одной из сборной. Ради футбола на чемпионате мира я отказался от ипотеки».

Роман, Северодвинск

«Смешанные чувства сейчас. В финале ожидал Аргентину или Россию, просто потому что за них болею. Но от Франции и Хорватии тоже не сильно расстроен. Согласен, что финал домашнего ЧМ – главный матч в жизни для каждого из россиян. Я был на четырех играх в Санкт-Петербурге и вот приехал на финал. Заплатил за финальный матч 42 тысячи и ни сколько об этом не жалею. Такое бывает раз в жизни».

Максим, Пенза

«Впечатления колоссальные от всего чемпионата. Возможность попасть на финал – мечта всей моей жизни. Очень рад, что она сбылась. И это не зависит от команд, которые играют в финале, пусть и хотелось более громкой вывески. Я взял билет с ограниченной видимостью за 3500 рублей. Считаю, что мне с этим очень повезло. Вообще на турнире посетил семь матчей и даже побывал в Саранске. О потраченных деньгах не жалею, пусть и пришлось отказаться от некоторых покупок».

Виталий, Ростов-на-Дону

«У меня в голове сейчас все положительное. Жаль только, что сборная России дальше не продвинулась, но мы показали очень красивую игру. Таких эмоций я еще не испытывал. Вы посмотрите, как иностранцы отжигают на Красной площади и вообще везде. Все позитивно, красиво и очень хорошо. Неожиданно и странно, что Франция и Хорватия вышли в финал. По ощущениям они должны были вылететь намного раньше. Но к французам почему-то душа лежит. Попал на финал случайно – так срослось, что билет мне подарили от Тинькофф. Больше на игры не ходил и вообще как-то не думал об этом».

***

Еще один москвич поднял очень важную идею. «Я был на игре Сербии с Бразилией. Фанаты сидели вместе, обнимались и целовались. В этом плане чемпионат мира организован удивительно. Все слишком привыкли, что на российских матчах только идиоты всякие кричат». По финальному матчу открылась другая тенденция, которая не так привычна российским зрителям. Проявилась она в окружении стадиона.

Теперь русский мужчина с удовольствием вырывается к мексиканским девушкам, чтобы сфотографироваться с ними под тяжелым взглядом жены.

А обычная русская семья делает маски с французскими звездами, чтобы поддержать их в финале.

Поддержка помогла. Франция выиграла чемпионат мира, но сам победитель матча здесь не имеет значения. Главное, что в России прониклись футболом и хотя бы начали учиться болеть.

Текстовый онлайн финала чемпионата мира