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    Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

    Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему.

    Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду АПЛ, то мог бы стать там звездой.

    Какая у него стоимость? 10 миллионов фунтов? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба – хороший выбор для многих команд в Англии сейчас», – сказал Фердинанд.

    «Уотфорд» интересуется Дзюбой. Игрок не переедет в Китай

    Источник: Twitter

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    14.07.2018 21:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 июля 2018, 11:07

      Дзюба физически не потянет АПЛ... к 20 минуте будет ползать как червь по полю

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 10:43

      так то неплохо было бы, лишь бы не только на словах. Роберто Карлос насчет наших поговорит с президентом Реала, Фердинанд может их в АПЛ пристроить а в итоге все останутся при своем)

      5
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 июля 2018, 08:50

      Как прознаете его характер, мнение измените. Иуд нигде не любят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 14 июля 2018, 23:18

      Ну Артем если обороты не сбавишь то ты с такой игрой не только в Англии , а где угодно бы заиграл

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 июля 2018, 22:59

      Забирай предателя, лямов фунтиков за 50 отдадим, дешево. Скрипаль №2.

      -1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июля 2018, 22:35

      Что курят они ((,Карлос,Фердинанд,кто дальше...

      4
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > acer2003 15 июля 2018, 11:08

      Кадыров базарит с Салахом за Ахмат

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 июля 2018, 22:19

      Жердиньо молодец, всем все доказал, жаль Артемке уже трицатник.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 июля 2018, 22:07

      Да, неужели? А тренер сб. России ставил на Смолова.))) Неужели ошибался? Он же космос.)))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 22:02

      Думаю митрофанушкам не составит большого труда найти контакты Рио Фердинанда. Предложить ему за посредничество 10% и намекнуть по-пацански, что за базар надо отвечать. Рио в Англии в авторитете, замолвит словечко и все будут в шоколаде...

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 21:53

      А что рассуждать ,пусть попробует себя хотя бы в АПЛ - теперь перед ним открылись такие возможности.

      4
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