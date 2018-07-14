Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему.

Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду АПЛ, то мог бы стать там звездой.

Какая у него стоимость? 10 миллионов фунтов? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба – хороший выбор для многих команд в Англии сейчас», – сказал Фердинанд.

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