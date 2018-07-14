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  • Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

Фердинанд: «Дзюба мог бы стать звездой в АПЛ. Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться»

14 июля 2018, 21:17
19

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об игре форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему.

Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен. Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду АПЛ, то мог бы стать там звездой.

Какая у него стоимость? 10 миллионов фунтов? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба – хороший выбор для многих команд в Англии сейчас», – сказал Фердинанд.

«Уотфорд» интересуется Дзюбой. Игрок не переедет в Китай

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Фердинанд Рио
Комментарии (19)
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Avaretz
1531592514
Согласен, хоть и в какой то степени бревно, но толковое. Хорошо цепляется, хорош на 2 этаже, бьёт что с левой что с правой одинаково
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Flame2045
1531592534
в принципе,как раз для английского чемпионата-таранного типа,головой играет...
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Тазит
1531592872
Да, на ЧМ выступил хорошо, но , когда теряет мотивацию, становится бесполезным... А мотивирован он только когда играет против тех, кто так или иначе его обидел...
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zigbert
1531594399
А что рассуждать ,пусть попробует себя хотя бы в АПЛ - теперь перед ним открылись такие возможности.
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Рубик Докоян
1531594966
Думаю митрофанушкам не составит большого труда найти контакты Рио Фердинанда. Предложить ему за посредничество 10% и намекнуть по-пацански, что за базар надо отвечать. Рио в Англии в авторитете, замолвит словечко и все будут в шоколаде...
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Владислав Vlad
1531595264
Да, неужели? А тренер сб. России ставил на Смолова.))) Неужели ошибался? Он же космос.)))
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acer2003
1531596904
Что курят они ((,Карлос,Фердинанд,кто дальше...
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prezent2017
1531598350
Забирай предателя, лямов фунтиков за 50 отдадим, дешево. Скрипаль №2.
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Тraumtanzеr
1531633850
Как прознаете его характер, мнение измените. Иуд нигде не любят.
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OfaZavr
1531640615
так то неплохо было бы, лишь бы не только на словах. Роберто Карлос насчет наших поговорит с президентом Реала, Фердинанд может их в АПЛ пристроить а в итоге все останутся при своем)
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