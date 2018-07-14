Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куадрадо выбирает номер в «Юве» через голосование болельщиков. Он включил в список десятку Дибалы

    Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо устроил голосование в своем твиттере среди болельщиков.

    Колумбиец спросил, какой игровой номер ему выбрать на следующий сезон.

    «А сейчас... Какой номер взять в следующем сезоне? Молитесь... Какой номер?» – написал Куадрадо, добавив плачущие от смеха смайлики и хэштеги @juventusfc, @PauDybala_JR.

    Среди номеров в опросе футболиста 16-й, 21-й, 49-й и 10-й. Последний принадлежит нападающему Пауло Дибале.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2018 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +150

      реалушка 14 июля 2018, 14:42

      21 номер довольно знаковый в Юве.надо брать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 июля 2018, 14:31

      9-ку бери гонсало уходит))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11