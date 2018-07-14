Куадрадо выбирает номер в «Юве» через голосование болельщиков. Он включил в список десятку Дибалы

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо устроил голосование в своем твиттере среди болельщиков.

Колумбиец спросил, какой игровой номер ему выбрать на следующий сезон.

«А сейчас... Какой номер взять в следующем сезоне? Молитесь... Какой номер?» – написал Куадрадо, добавив плачущие от смеха смайлики и хэштеги @juventusfc, @PauDybala_JR.

Среди номеров в опросе футболиста 16-й, 21-й, 49-й и 10-й. Последний принадлежит нападающему Пауло Дибале.