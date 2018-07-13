Дани Алвес: «Что значит для меня футбол? Он дал мне жизнь»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал, что значит для него футбол. По словам бразильца, игра дала ему жизнь.

«В детстве я играл в тряпичный мяч босиком, и футбол переменил абсолютно все. Он дал мне жизнь. Когда я был ребенком, моими единственным желанием было разделить эту радость игры в футбол с другими детьми.

Именно это и привело меня к большому футболу. Я скажу всем детям, что мечтать очень важно. Без мечты нет воплощения», – считает игрок.

Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов.