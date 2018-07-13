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    Дани Алвес: «Что значит для меня футбол? Он дал мне жизнь»

    Защитник «ПСЖ» Дани Алвес рассказал, что значит для него футбол. По словам бразильца, игра дала ему жизнь.

    «В детстве я играл в тряпичный мяч босиком, и футбол переменил абсолютно все. Он дал мне жизнь. Когда я был ребенком, моими единственным желанием было разделить эту радость игры в футбол с другими детьми.

    Именно это и привело меня к большому футболу. Я скажу всем детям, что мечтать очень важно. Без мечты нет воплощения», – считает игрок.

    Алвес три раза выигрывал Лигу чемпионов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.07.2018 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июля 2018, 06:41

      Жизнь тебе дали родители, а футбол всё остальное, что с этой жизнью связано...

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