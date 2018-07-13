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  • Зе Луиш: «В новом сезоне «Спартак» будет биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может»

Зе Луиш: «В новом сезоне «Спартак» будет биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может»

13 июля 2018, 12:10
11

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о планах команды на новый сезон и о том, как изменилась его жизнь за время выступления в московском клубе.

«В новом сезоне мы будем биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может.

Как «Спартак» повлиял на мою жизнь? Он заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти, как мужчина. Дорогого стоит возможность видеть, как люди любят этот клуб. Я их за это очень уважаю. Мне комфортно в «Спартаке», как дома.

Успехи в изучении русского языка? Потихонечку продвигается. Надеюсь, прибавлю еще. Сейчас мне полегче, потому что у меня русская девушка. Это трудный язык», – сказал Зе Луиш.

В сезоне-2017/18 «Спартак» занял третье место в РФПЛ, упустив вторую строчку в последнем туре.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (11)
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Супервайзер
1531474048
Зе Луиш- это наш спартаковский Жиру: играет хорошо, а забивать получается редко.
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oyabun
1531475069
Состав вроде неплохо усилился в это ТО. Плюс сейчас подтянутся после выздоровления Джикия и Селихов. Молодежь наигрывается. У Спартака есть ВСЁ для победы в Чемпионате. Помешать может только психологическая составляющая. Нужен грамотный настрой. Очень надеемся на Карреру в этом вопросе.
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ROSTOV SUPER
1531477625
Жизнь покажет ! Германия , Бразилия , Аргентина , Англия, Испания тоже за что то бились , но появились не согласные !
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KOLBIS
1531478254
Иначе всех уволят на хер,добавил Зе Луиш...
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derrik2000
1531480295
Давай подправляй прицел! А то у тебя 85, а то и 90 процентов ударов то выше ворот, то в сторону от ворот. Хотя высокая самоотдача, умение в силовой борьбе выиграть позицию, желание забить у тебя не отнимешь.
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amazonaws
1531480562
В новом сезоне «Спартак» НЕ будет бороться за чемпионство. Биться будет, но ЧЕСТНО бороться не будет. Спартак выезжает за счёт скандальной работы судей! Судьи развратили игроков Спартака и они отказываются играть за честь клуба, только за свой карман! Вспомните, как Спартак боролся в прошлом сезоне. Только помощь судей помогла Спартаку занять третье место. Оглушительный провал старта сезона. Громкий ПРОВАЛ концовки чемпионата и розыгрыша Кубка России по футболу. Каррера не умеет готовить команды к сезону. Тренерский штаб ПЕРЕТАСОВАЛИ. Зря Романа Пилипчука уволили! Он больше Карреры сделал для Спартака! Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак! Угадайте с первого раза. Как Спартак начнёт сезон? Правильно! ПРОВАЛИТСЯ! Сук ОТПИЛИЛИ, а сидеть НЕ НА ЧЕМ! И как результат - ПРОВАЛ!
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OfaZavr
1531494692
все верно, ждем с нетерпением новый сезон!
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zigbert
1531558559
Когда есть настрой - это всегда вдохновляет его поклонников.
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