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    Зе Луиш: «В новом сезоне «Спартак» будет биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о планах команды на новый сезон и о том, как изменилась его жизнь за время выступления в московском клубе.

    «В новом сезоне мы будем биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может.

    Как «Спартак» повлиял на мою жизнь? Он заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти, как мужчина. Дорогого стоит возможность видеть, как люди любят этот клуб. Я их за это очень уважаю. Мне комфортно в «Спартаке», как дома.

    Успехи в изучении русского языка? Потихонечку продвигается. Надеюсь, прибавлю еще. Сейчас мне полегче, потому что у меня русская девушка. Это трудный язык», – сказал Зе Луиш.

    В сезоне-2017/18 «Спартак» занял третье место в РФПЛ, упустив вторую строчку в последнем туре.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.07.2018 12:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:55

      Когда есть настрой - это всегда вдохновляет его поклонников.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:11

      все верно, ждем с нетерпением новый сезон!

      7
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 13 июля 2018, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В новом сезоне «Спартак» НЕ будет бороться за чемпионство.
      Биться будет, но ЧЕСТНО бороться не будет.
      Спартак выезжает за счёт скандальной работы судей!
      Судьи развратили игроков Спартака и они отказываются играть за честь клуба, только за свой карман!
      Вспомните, как Спартак боролся в прошлом сезоне.
      Только помощь судей помогла Спартаку занять третье место.
      Оглушительный провал старта сезона.
      Громкий ПРОВАЛ концовки чемпионата и розыгрыша Кубка России по футболу.
      Каррера не умеет готовить команды к сезону.
      Тренерский штаб ПЕРЕТАСОВАЛИ.
      Зря Романа Пилипчука уволили!
      Он больше Карреры сделал для Спартака!
      Федун ОТПИЛИЛ сук на котором сидел Спартак!
      Угадайте с первого раза. Как Спартак начнёт сезон?
      Правильно!
      ПРОВАЛИТСЯ!
      Сук ОТПИЛИЛИ, а сидеть НЕ НА ЧЕМ!
      И как результат - ПРОВАЛ!

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > amazonaws 13 июля 2018, 18:26

      Пену вытри ;)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > amazonaws 13 июля 2018, 18:42

      круто ты перданул

      5
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 13 июля 2018, 14:11

      Давай подправляй прицел!
      А то у тебя 85, а то и 90 процентов ударов то выше ворот, то в сторону от ворот.
      Хотя высокая самоотдача, умение в силовой борьбе выиграть позицию, желание забить у тебя не отнимешь.

      8
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 13:37

      Иначе всех уволят на хер,добавил Зе Луиш...

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 июля 2018, 13:27

      Жизнь покажет ! Германия , Бразилия , Аргентина , Англия, Испания тоже за что то бились , но появились не согласные !

      1
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 13 июля 2018, 12:44

      Состав вроде неплохо усилился в это ТО. Плюс сейчас подтянутся после выздоровления Джикия и Селихов. Молодежь наигрывается. У Спартака есть ВСЁ для победы в Чемпионате. Помешать может только психологическая составляющая. Нужен грамотный настрой. Очень надеемся на Карреру в этом вопросе.

      13
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 12:27

      Зе Луиш- это наш спартаковский Жиру: играет хорошо, а забивать получается редко.

      9
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      Рейтинг: +307

      shpilman > Супервайзер 13 июля 2018, 14:01

      КПД большой у ЗЕ, а голы пусть Промес забивает))

      3
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