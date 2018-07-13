Зе Луиш: «В новом сезоне «Спартак» будет биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о планах команды на новый сезон и о том, как изменилась его жизнь за время выступления в московском клубе.

«В новом сезоне мы будем биться за чемпионство. Другой цели у такого клуба просто быть не может.

Как «Спартак» повлиял на мою жизнь? Он заставил меня взглянуть на мир под другим углом и вырасти, как мужчина. Дорогого стоит возможность видеть, как люди любят этот клуб. Я их за это очень уважаю. Мне комфортно в «Спартаке», как дома.

Успехи в изучении русского языка? Потихонечку продвигается. Надеюсь, прибавлю еще. Сейчас мне полегче, потому что у меня русская девушка. Это трудный язык», – сказал Зе Луиш.

В сезоне-2017/18 «Спартак» занял третье место в РФПЛ, упустив вторую строчку в последнем туре.