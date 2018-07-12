Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

– Как вам работа на сборах в целом?

– Хорошо, даже отлично. Уже влились, втянулись. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в «Зенит», смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно.

– Со стороны кажется, что его тренировки — это такой симбиоз методов Спаллетти и Виллаш-Боаша.

– Вполне возможно. Каждый молодой тренер берет что-то у более опытных коллег, как это делают и начинающие футболисты. Добавляет и что-то свое, и то, чему научился

– Ощущается, что он учился именно у Спаллетти?

– Нет, я Богданыча вижу как Богданыча. Как молодого, амбициозного тренера, который любит свое дело и хочет создать максимально крепкую, агрессивную, сильную команду.

– Впервые за долгое время на тренировках доминирует русская речь. Это необычно?

– Да, но к этому привыкаешь. Может быть, первые два дня необычно, а потом нормально.