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  • Лодыгин – о Семаке: «Богданыча вижу как Богданыча. Молодой, амбициозный тренер»

Лодыгин – о Семаке: «Богданыча вижу как Богданыча. Молодой, амбициозный тренер»

12 июля 2018, 21:43
4

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

– Как вам работа на сборах в целом?

– Хорошо, даже отлично. Уже влились, втянулись. Выстраиваем новое мышление. Каждый тренер, который приходит в «Зенит», смотрит на игроков и понимает, какой футбол можно поставить команде. А затем, уже отталкиваясь от этого, выстраивает и тактику. В этом плане мне очень нравится, как все делает Сергей Богданович. Мы и раньше работали вместе. Человек он очень хороший, открытый. В общем, с ним комфортно.

– Со стороны кажется, что его тренировки — это такой симбиоз методов Спаллетти и Виллаш-Боаша.

– Вполне возможно. Каждый молодой тренер берет что-то у более опытных коллег, как это делают и начинающие футболисты. Добавляет и что-то свое, и то, чему научился

– Ощущается, что он учился именно у Спаллетти?

– Нет, я Богданыча вижу как Богданыча. Как молодого, амбициозного тренера, который любит свое дело и хочет создать максимально крепкую, агрессивную, сильную команду.

– Впервые за долгое время на тренировках доминирует русская речь. Это необычно?

– Да, но к этому привыкаешь. Может быть, первые два дня необычно, а потом нормально.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1531421867
Уже хорошо то, что путём записок не придётся общаться и давать указание игрокам на поле. А самое главное , что в команде будет царить благоприятная атмосфера и доверительные отношения, который помогут всех сплотить для решения поставленных задач.
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KOLBIS
1531456218
Шатова как Шатова,Дзюбу как Дзюбу,Смольникова как Смольникова,в бокс говорит я по молодости ходил...
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Нас Много
1531494796
Пожелаем Сергею Богдановичу успехов. Пусть его успешная работа будет началом освобождения от засилья иностранщины.
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