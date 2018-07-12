У Головина есть предложения от трех европейских клубов. Игрок выбирает, куда перейти

А я что говорил!
Все слухи о переходе в Челси были ФИКЦИЕЙ, чтобы заставить Ювентус выложить за Головина 30 миллионов, которые он НЕ СТОИТ!
Головин от силы стоит 12-15 млн. не больше, а Гинер ЗАЛОМИЛ бешеные деньги!
Ювентусу нет смысла ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ.
А если Гинер будет упираться, то останется без денег, а Ювентус приобретёт игрока не хуже, а может быть, и лучше Головина.
Пусть Ювентус обратит внимание на хорватов.
Там есть игроки, которых можно пригласить за меньшие деньги.
По информации Федерального агенства новостей, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в «Челси», «Ювентусе» или «Монако».
«Монако» вернулся к переговорам после окончания выступления России на ЧМ. Ни один из клубов не сделал предложения, которое удовлетворяет ЦСКА (более 28 миллионов евро).
Сообщается, что наиболее приоритетный вариант для Головина – это «Челси». При этом трансфере у игрока есть четкое представление о ближайшем будущем. Скорее всего, он на год уйдет в аренду в другой европейский клуб.
Ситуация должна разрешиться в ближайшие две недели. Существует вероятность, что Головин останется в ЦСКА еще на сезон.
Трансфер Роналду может помочь «Ювентусу» приобрести Головина