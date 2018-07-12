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    У Головина есть предложения от трех европейских клубов. Игрок выбирает, куда перейти

    По информации Федерального агенства новостей, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в «Челси», «Ювентусе» или «Монако».

    «Монако» вернулся к переговорам после окончания выступления России на ЧМ. Ни один из клубов не сделал предложения, которое удовлетворяет ЦСКА (более 28 миллионов евро).

    Сообщается, что наиболее приоритетный вариант для Головина – это «Челси». При этом трансфере у игрока есть четкое представление о ближайшем будущем. Скорее всего, он на год уйдет в аренду в другой европейский клуб.

    Ситуация должна разрешиться в ближайшие две недели. Существует вероятность, что Головин останется в ЦСКА еще на сезон.

    Трансфер Роналду может помочь «Ювентусу» приобрести Головина

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2018 20:59
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 13 июля 2018, 14:19

      А я что говорил!
      Все слухи о переходе в Челси были ФИКЦИЕЙ, чтобы заставить Ювентус выложить за Головина 30 миллионов, которые он НЕ СТОИТ!
      Головин от силы стоит 12-15 млн. не больше, а Гинер ЗАЛОМИЛ бешеные деньги!
      Ювентусу нет смысла ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ.
      А если Гинер будет упираться, то останется без денег, а Ювентус приобретёт игрока не хуже, а может быть, и лучше Головина.
      Пусть Ювентус обратит внимание на хорватов.
      Там есть игроки, которых можно пригласить за меньшие деньги.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2018, 14:01

      Парма, Леганес и Брайтон

      -1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 июля 2018, 10:57

      Вероятнее всего не Головин выбирает клуб, а Гинер...

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 июля 2018, 07:05

      надо уходить иначе зачахнет и как титов будет)

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 июля 2018, 07:05

      Саня, да ну его этот Ювентус! )))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 13 июля 2018, 06:51

      Головин выбирает где мягче и удобнее скамейка)))

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июля 2018, 06:51

      нет там ничего

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 июля 2018, 05:30

      играл бы в россии

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 июля 2018, 02:30

      ЦСКА!!! Не фиг по арендам мотаться!!! Через год цена вырастет

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Nerlinger 13 июля 2018, 10:20

      Если он болт не забьет и нелегкая его не накроет как множество наших молодых со звездой во лбу.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ItalianFootball 13 июля 2018, 14:02

      он по ходу уже забил особенно это было заметно в последних играх в плей-офф

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Garrincha58 13 июля 2018, 22:12

      Не согласен. Он старался. Да, не блистал, но работал как вол. Забил только Смолов. Ну еще Смольников повел себя как капризная малолетка. Головин все игры на ЧМ отыграл на уровне, и его цена сейчас совершенно справедливо поднялась с 15 до 18 млн евро. Если останется, цена вряд ли вырастет, так что Гинер его наверное продаст в Челси или в Монако. Там вроде бы за него готовы переплатить и дают 23 и 25 млн евро, соответствено.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Garrincha58 14 июля 2018, 10:09

      Тут больше вопросы к тактике, рвать на резвой тройке Аравию или сидеть в автобусе на среднем месте с Испанией - разные вещи.

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 13 июля 2018, 00:41

      Монако это место где любого человека легендой делают лучше туда

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BARCLAYS_APL 13 июля 2018, 08:19

      Приведи примеры

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