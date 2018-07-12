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  • У Головина есть предложения от трех европейских клубов. Игрок выбирает, куда перейти

У Головина есть предложения от трех европейских клубов. Игрок выбирает, куда перейти

12 июля 2018, 20:59
31

По информации Федерального агенства новостей, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в «Челси», «Ювентусе» или «Монако».

«Монако» вернулся к переговорам после окончания выступления России на ЧМ. Ни один из клубов не сделал предложения, которое удовлетворяет ЦСКА (более 28 миллионов евро).

Сообщается, что наиболее приоритетный вариант для Головина – это «Челси». При этом трансфере у игрока есть четкое представление о ближайшем будущем. Скорее всего, он на год уйдет в аренду в другой европейский клуб.

Ситуация должна разрешиться в ближайшие две недели. Существует вероятность, что Головин останется в ЦСКА еще на сезон.

Трансфер Роналду может помочь «Ювентусу» приобрести Головина

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Ювентус Монако Головин Александр
Комментарии (31)
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Alemann
1531418830
Через дорогу пусть переходит.
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серега кашин
1531419920
очередной вброс агентов, в челси тренер сменился и по любому головин ему нехрен не нужен
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uBaH_
1531420030
Будет забавно если история повториться из за Гинера, и он сгниет тут как Дзагоев ;)
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Yev
1531421492
Да отправте его хоть куда-нибудь, достали этим Головиным, как до этого Слуцким.
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cska-62
1531422011
"Челси"? Гнить в "Витессе" у Слуцкого? Надеюсь, что Саша - не дурак! У ЦСКА Лига Чемпионов! И во главе ТРЕНЕР!
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dinar7777dinar
1531426462
почему то я не удивлен что он останется в цска ))))) гинер браво !
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dinar7777dinar
1531426494
самый оптимальный вариант это монако ! ну уж в цска головину ловить нечего !
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Obojaemiy
1531453873
Головин выбирает где мягче и удобнее скамейка)))
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овертайм
1531454741
надо уходить иначе зачахнет и как титов будет)
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Dominator777
1531468628
Вероятнее всего не Головин выбирает клуб, а Гинер...
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