У Головина есть предложения от трех европейских клубов. Игрок выбирает, куда перейти

По информации Федерального агенства новостей, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин может продолжить карьеру в «Челси», «Ювентусе» или «Монако».

«Монако» вернулся к переговорам после окончания выступления России на ЧМ. Ни один из клубов не сделал предложения, которое удовлетворяет ЦСКА (более 28 миллионов евро).

Сообщается, что наиболее приоритетный вариант для Головина – это «Челси». При этом трансфере у игрока есть четкое представление о ближайшем будущем. Скорее всего, он на год уйдет в аренду в другой европейский клуб.

Ситуация должна разрешиться в ближайшие две недели. Существует вероятность, что Головин останется в ЦСКА еще на сезон.

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