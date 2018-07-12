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    Трансфер Роналду может помочь «Ювентусу» приобрести Головина

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

    На такое решение россиянина повлиял трансфер в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что 22-летний футболист близок к переходу в «Челси», однако после того, как португалец присоединился к «Ювентусу», Головин все больше склоняется к переезду в Италию.

    Тем не менее фаворитом в борьбе за хавбека по-прежнему считается «Челси», поскольку это единственный клуб, который предложил ЦСКА устраивающую его сумму – около 30 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    12.07.2018 12:25
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 июля 2018, 15:35


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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 июля 2018, 15:26

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 июля 2018, 15:21

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июля 2018, 10:16

      по ходу Головин будет бегать за ЦСКА!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 19:08

      Тут больше надо думать не о Роналду а где лучше закрепиться в основном составе.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 июля 2018, 18:52

      он и до роналду юве был не особо нужен, а сейчас и подавно да еще и за такие деньги

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июля 2018, 18:43

      Гинеру майку с афтографом подарит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 12 июля 2018, 18:28

      Роналду с детства мечтал играть с Головиным.

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 17:26

      Дело близится к нулю. Все останутся при своих. А это и лучше.

      3
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      Рейтинг: +92

      mangust4444 12 июля 2018, 17:10

      Да на него уже денег не осталось у Ювентуса

      1
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