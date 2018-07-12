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Трансфер Роналду может помочь «Ювентусу» приобрести Головина

12 июля 2018, 12:25
30

Полузащитник ЦСКА Александр Головин хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

На такое решение россиянина повлиял трансфер в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист близок к переходу в «Челси», однако после того, как португалец присоединился к «Ювентусу», Головин все больше склоняется к переезду в Италию.

Тем не менее фаворитом в борьбе за хавбека по-прежнему считается «Челси», поскольку это единственный клуб, который предложил ЦСКА устраивающую его сумму – около 30 миллионов евро.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (30)
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panmon
1531387886
Один уже сидел под Роналду - не повторяйте ошибок! В Юве и так конкуренция на место в полузащите большая, а теперь вообще один без замен будет
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bset
1531387924
Бок о бок с Роналду играть - это шанс, который выпадает раз в 100 лет. Надо пользоваться. Только как теперь уговорить Гинера сделать скидку)
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OBOLEV
1531389100
Думаю в этом году в Юве уже не уедет. Они и так неприлично потратились и скорее кого то продадут из центральной оси .
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Kulima
1531389240
Самый оптимальный вариант, на мой взгляд, это переход в Арсенал (если конечно есть интерес от канониров). Там новый тренер, собирает новую команду, новый проект, в который можно очень даже влиться, игрового времени будет точно больше, нежели пытаться посадить кого-то в Ювентусе на лавку. Плюс Арсенал играет только в АПЛ и кубках, то есть на первый раз будет меньше нагрузки
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O-Z
1531390114
Да да лучше в ювентус пусть идёт в челси он не нужен.
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ufos73
1531391527
Может Головин и хочет в Юве вопрос в другом, а хочет ли Юве Головина? Тем более после покупки Роналду....
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triton004
1531400380
Интересно а ещё кто нибудь знает что он хочет?
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val-berezko
1531405569
Дело близится к нулю. Все останутся при своих. А это и лучше.
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Супервайзер
1531409280
Роналду с детства мечтал играть с Головиным.
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zigbert
1531411695
Тут больше надо думать не о Роналду а где лучше закрепиться в основном составе.
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