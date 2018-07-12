Трансфер Роналду может помочь «Ювентусу» приобрести Головина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

На такое решение россиянина повлиял трансфер в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист близок к переходу в «Челси», однако после того, как португалец присоединился к «Ювентусу», Головин все больше склоняется к переезду в Италию.

Тем не менее фаворитом в борьбе за хавбека по-прежнему считается «Челси», поскольку это единственный клуб, который предложил ЦСКА устраивающую его сумму – около 30 миллионов евро.