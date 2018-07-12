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    Кейн – о выступлении Англии на ЧМ: «Мы должны поднять головы как нация и гордиться друг другом»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о выступлении команды на ЧМ.

    «Я горд за команду и персонал. Они отдавали все на протяжение долгого времени. Мы преодолели столько трудностей.

    Мы воссоединились со своими болельщиками и вместе наслаждались этим опытом. Это не тот результат, которого мы хотели, но я уверен, что мы вынесем многое из последнего матча.

    Пришло время нам как нации поднять головы и гордиться друг другом. Я рад быть частью этой команды и готов двигаться дальше. Спасибо за поддержку!» – написал Кейн в своем твиттере.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: Twitter

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    12.07.2018 19:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 23:33

      Гордый дьявол.+++

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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 июля 2018, 23:06

      Англичане рано уверовали в победу после быстро забитого первого гола.
      И не только РАНО уверовали, но ещё и высокомерно.
      Англичане решили, что игра сделана и можно расслабиться.
      Первый тайм был за англичанами и ничто не предвещало для них беды.
      И тут ГРЯНУЛ гол в ворота англичан и у них ЗАТРЯСЛИСЬ коленки.
      До матча с хорватами у них всё получалось, а тут СПОТКНУЛИСЬ на ровном месте.
      Англичане недооценили хорватов, резвились с резиновой курицей и валяли дурака до матча.

      Хорваты без паники на фоне паникующих англичан сумели победить и выйти в финал.
      По сути, каждый игрок хорватской сборной сыграл хорошо и содействовал победе над англичанами.
      Первый тайм англичане играли лучше, а хорваты присматривались.
      Во втором хорваты раскочегарились и сравняли счёт.
      Англичане пытались переломить игру, но не хватило мастерства.
      Оно куда-то испарилось.

      На Англию очень сильно давила резиновая курица, в пику французам, которой англичане баловались перед игрой с хорватами.
      Англичане не вынесли всей тяжести давления резиновой курицы.
      Посыпались ошибки у своих ворот и только вратарь англичан ВЫРУЧАЛ и спасал команду.
      А хорваты МАСТЕРСКИ ДОДАВИЛИ и выдавили англичан с финала.
      Это англичанам урок, как не надо заниматься ДУРЬЮ перед важной игрой в турнире.
      Хорватам малость не повезло, чтобы в основное время вырвать волевую победу.

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