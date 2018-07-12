Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о выступлении команды на ЧМ.

«Я горд за команду и персонал. Они отдавали все на протяжение долгого времени. Мы преодолели столько трудностей.

Мы воссоединились со своими болельщиками и вместе наслаждались этим опытом. Это не тот результат, которого мы хотели, но я уверен, что мы вынесем многое из последнего матча.

Пришло время нам как нации поднять головы и гордиться друг другом. Я рад быть частью этой команды и готов двигаться дальше. Спасибо за поддержку!» – написал Кейн в своем твиттере.

Англия не прошла. Но это лучшее решение