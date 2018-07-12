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  • Кейн – о выступлении Англии на ЧМ: «Мы должны поднять головы как нация и гордиться друг другом»

Кейн – о выступлении Англии на ЧМ: «Мы должны поднять головы как нация и гордиться друг другом»

12 июля 2018, 19:59
2

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о выступлении команды на ЧМ.

«Я горд за команду и персонал. Они отдавали все на протяжение долгого времени. Мы преодолели столько трудностей.

Мы воссоединились со своими болельщиками и вместе наслаждались этим опытом. Это не тот результат, которого мы хотели, но я уверен, что мы вынесем многое из последнего матча.

Пришло время нам как нации поднять головы и гордиться друг другом. Я рад быть частью этой команды и готов двигаться дальше. Спасибо за поддержку!» – написал Кейн в своем твиттере.

Англия не прошла. Но это лучшее решение

Источник: Twitter
Чемпионат мира Тоттенхэм Англия Кейн Гарри
Комментарии (2)
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amazonaws
1531425988
Англичане рано уверовали в победу после быстро забитого первого гола. И не только РАНО уверовали, но ещё и высокомерно. Англичане решили, что игра сделана и можно расслабиться. Первый тайм был за англичанами и ничто не предвещало для них беды. И тут ГРЯНУЛ гол в ворота англичан и у них ЗАТРЯСЛИСЬ коленки. До матча с хорватами у них всё получалось, а тут СПОТКНУЛИСЬ на ровном месте. Англичане недооценили хорватов, резвились с резиновой курицей и валяли дурака до матча. Хорваты без паники на фоне паникующих англичан сумели победить и выйти в финал. По сути, каждый игрок хорватской сборной сыграл хорошо и содействовал победе над англичанами. Первый тайм англичане играли лучше, а хорваты присматривались. Во втором хорваты раскочегарились и сравняли счёт. Англичане пытались переломить игру, но не хватило мастерства. Оно куда-то испарилось. На Англию очень сильно давила резиновая курица, в пику французам, которой англичане баловались перед игрой с хорватами. Англичане не вынесли всей тяжести давления резиновой курицы. Посыпались ошибки у своих ворот и только вратарь англичан ВЫРУЧАЛ и спасал команду. А хорваты МАСТЕРСКИ ДОДАВИЛИ и выдавили англичан с финала. Это англичанам урок, как не надо заниматься ДУРЬЮ перед важной игрой в турнире. Хорватам малость не повезло, чтобы в основное время вырвать волевую победу.
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DOCTOR PENALTY
1531427624
Гордый дьявол.+++
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