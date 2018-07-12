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  • Пименов: «Если на Евро-2020 Смолов выстрелит, тогда ему все простят»

Пименов: «Если на Евро-2020 Смолов выстрелит, тогда ему все простят»

12 июля 2018, 09:37
47

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов считает, что болельщики еще долго не простят промах форварду сборной России Федору Смолову в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией в серии послематчевых пенальти.

«Эмоции пока не улеглись. И еще долго не улягутся. Это такое достижение, о котором в преддверии чемпионата мира никто даже подумать не мог. Может быть, некоторые в глубине души и надеялись, но не ожидали, что будет такой результат. Поэтому эмоции и по истечении нескольких дней остались на прежнем уровне. Наверное, понадобится месяц, чтобы как-то все улеглось. Это как когда наши стали бронзовыми призерами Евро-2008. Тогда эмоции тоже зашкаливали.

Долго Федору Смолову будут припоминать удар в серии пенальти? Думаю, да. Ближайшие два года. До чемпионата Европы. Если на Евро-2020 он выстрелит, тогда ему все простят. А сейчас ему придется непросто», – считает Пименов.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Пименов Руслан
Комментарии (47)
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Tsigan
1531378222
Почему к смолову такие высокие требования? Из-за того что он пару сезонов лучший бомбардир рфпл? Так он за игру столько моментов не использует. Дай столько моментов любому из здесь сидящего в чате, тоже станет лучшим бомбардиром. Смолов на самом деле очень слабый нападающий.
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acer2003
1531379137
А,что,уже попали на ЕВРО 2020 ?
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Caniggia
1531381225
Если он сейчас в 28 лет как мешок с навозом, то каким он будет в 30? Кому он на хрен в сборной будет нужен?
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Viper for CSKA
1531382452
Боюсь такой возможности ему не представится. Восстановится Кокорин, подрастет Чалов, вполне возможно, что Дзюба ещё будет в форме. К тому же на ЧЕ ещё попасть нужно, а это будет трудно, если Смолову дадут очередной шанс в отборе.
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SinyaaPyll
1531382558
Выстрелит... пробкой от шампанского в Монте-Карло!
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OfaZavr
1531384175
это еще смотря как будет проявлять себя в ближайшие сезоны, ведь поездка на Евро никому не гарантированна.
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T_REX
1531385570
На ЕВРО-2020 он явно не будет и ключевым игрок атаки Чалов будет
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zigbert
1531386574
Теперь на его позиции будет конкуренция в сборной.
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ВитюнНя
1531387119
Не надо его брать на Евро
Ответить
Stavropolets
1531395118
Сначала попадите туда и чтоб Смолов там играл
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