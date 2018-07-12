Пименов: «Если на Евро-2020 Смолов выстрелит, тогда ему все простят»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов считает, что болельщики еще долго не простят промах форварду сборной России Федору Смолову в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией в серии послематчевых пенальти.

«Эмоции пока не улеглись. И еще долго не улягутся. Это такое достижение, о котором в преддверии чемпионата мира никто даже подумать не мог. Может быть, некоторые в глубине души и надеялись, но не ожидали, что будет такой результат. Поэтому эмоции и по истечении нескольких дней остались на прежнем уровне. Наверное, понадобится месяц, чтобы как-то все улеглось. Это как когда наши стали бронзовыми призерами Евро-2008. Тогда эмоции тоже зашкаливали.

Долго Федору Смолову будут припоминать удар в серии пенальти? Думаю, да. Ближайшие два года. До чемпионата Европы. Если на Евро-2020 он выстрелит, тогда ему все простят. А сейчас ему придется непросто», – считает Пименов.