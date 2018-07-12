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    Пименов: «Если на Евро-2020 Смолов выстрелит, тогда ему все простят»

    Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов считает, что болельщики еще долго не простят промах форварду сборной России Федору Смолову в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 с Хорватией в серии послематчевых пенальти.

    «Эмоции пока не улеглись. И еще долго не улягутся. Это такое достижение, о котором в преддверии чемпионата мира никто даже подумать не мог. Может быть, некоторые в глубине души и надеялись, но не ожидали, что будет такой результат. Поэтому эмоции и по истечении нескольких дней остались на прежнем уровне. Наверное, понадобится месяц, чтобы как-то все улеглось. Это как когда наши стали бронзовыми призерами Евро-2008. Тогда эмоции тоже зашкаливали.

    Долго Федору Смолову будут припоминать удар в серии пенальти? Думаю, да. Ближайшие два года. До чемпионата Европы. Если на Евро-2020 он выстрелит, тогда ему все простят. А сейчас ему придется непросто», – считает Пименов.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.07.2018 09:37
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июля 2018, 18:21

      хватит уже этих//если// он вообще какой то труп ходящий пешком не нужен в сборной он клубный игрок пусть там своё //если// и стреляет

      2
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      Рейтинг: +56

      naumanov 12 июля 2018, 16:32

      Теперь только холостыми

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 12 июля 2018, 15:13

      Если сам Федя в сборную пройдет - через 2 года и молодые могут подтянуться, например Чалов и Кокоша дай бог будет в строю, учитывая, что в сборной от силы 3 чистых напа, а на этом ЧМ и вовсе 2 было - не факт, что Федя войдёт в их число в 2020...

      2
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      Рейтинг: +8026

      nik55 12 июля 2018, 15:10

      выстрелит в тренера или в судью------его прицел устарел

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 12 июля 2018, 14:31

      Сначала попадите туда и чтоб Смолов там играл

      3
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 июля 2018, 13:46

      туда ещё надо попасть...не факт что за федей сохранят место в сборной, есть молодые и агрессивные...он не боец, не способен выкладываться сверх сил... мажор - одним словом

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 июля 2018, 13:34

      Мало вероятно ,что он там вообще окажется . Да и сборной сначала надо отобраться на Евро.

      2
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      Рейтинг: +142

      vavanze 12 июля 2018, 13:09

      С такой зарплатой он должен стрелять минимум лет пять уже.

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 12 июля 2018, 13:02

      Стрелять нужно всем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 июля 2018, 12:55

      Себе в ноги пусть выстрелит

      2
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