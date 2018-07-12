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    Хорватия получит 28 миллионов за выход в финал ЧМ-2018

    За выход в финал чемпионата мира-2018 хорватский футбольный союз получит от ФИФА 28 миллионов евро.

    Каждый участник финального турнира получил по 8 миллионов евро, участник 1/8 финала – по 12 миллионов, четвертьфиналист – по 16 миллионов. Команда, занявшая четвертое место, заработает 22 миллиона евро, бронзовый призер – 24 миллиона. Финалист турнира – 28 миллионов, а его победитель – 38 миллионов. Данная схема распределения денежных средств была определена в 2017 году.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.

    Источник: ФИФА

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    12.07.2018 06:51
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 июля 2018, 09:46

      И передаст своим братьям из ФФУ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > KOLBIS 12 июля 2018, 10:19

      О хохлы понабежали минусы ставить,как тараканы...

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