Хорватия получит 28 миллионов за выход в финал ЧМ-2018

За выход в финал чемпионата мира-2018 хорватский футбольный союз получит от ФИФА 28 миллионов евро.

Каждый участник финального турнира получил по 8 миллионов евро, участник 1/8 финала – по 12 миллионов, четвертьфиналист – по 16 миллионов. Команда, занявшая четвертое место, заработает 22 миллиона евро, бронзовый призер – 24 миллиона. Финалист турнира – 28 миллионов, а его победитель – 38 миллионов. Данная схема распределения денежных средств была определена в 2017 году.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией. В матче за третье место встретятся команды Бельгии и Англии.