Кейн: «Сейчас очень больно, но сборная Англии гордится тем, чего достигла на чемпионате мира-2018»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (1:2) подвел итог выступлению команды на турнире. Форвард гордится.

«Мы гордимся своим выступлением, но понимаем, что могли пройти дальше. Сейчас очень больно. Однако нужно идти вперед, ведь мы хотим большего. Вернемся на турнир через четыре года. У нас есть фундамент», – сказал игрок в эфире ITV.

Англичане в матче за третье место сыграют с Бельгией.

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