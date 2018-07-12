Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейн: «Сейчас очень больно, но сборная Англии гордится тем, чего достигла на чемпионате мира-2018»

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против хорватов (1:2) подвел итог выступлению команды на турнире. Форвард гордится.

    «Мы гордимся своим выступлением, но понимаем, что могли пройти дальше. Сейчас очень больно. Однако нужно идти вперед, ведь мы хотим большего. Вернемся на турнир через четыре года. У нас есть фундамент», – сказал игрок в эфире ITV.

    Англичане в матче за третье место сыграют с Бельгией.

    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Самый веселый промах ЧМ. Кейн сыграл с хорватами в пинбол

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2018 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июля 2018, 10:51

      англичане итак до полуфинала добрались, в прежние годы могли об этом только мечтать, хотя поколения были и посильнее у них.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 10:49

      Выступление сборной Англии на ЧМ все таки можно назвать успешным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 июля 2018, 02:15

      Черчесову тоже было больно. Теперь он использует вазелин :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > la verdad 12 июля 2018, 04:20

      Я смотрю-ты тоже с вазелином умеешь обращаться,ну-да...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > ribavadim 12 июля 2018, 04:39

      Не знаю, куда ты смотришь, очкарик, но слово "тоже" выдаёт в тебе осетина нетрадиционной ориентации:)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > la verdad 12 июля 2018, 04:45

      Экая -же озорница лавердадская девица. Значит про вазелин то со знанием дела пишешь краусауца пальмовая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 12 июля 2018, 00:32

      Это провальный полуфинал в вашем исполнении 1 удар в створ. Пазорники

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11