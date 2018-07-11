Гиггз: «Роналду одержим желанием быть лучше Месси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал переход Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус». Британец связал трансфер с фигурой Лионеля Месси.

«Это серьезный вызов для португальца. Трансфер связан в том числе и с тем, что Роналду одержим желанием быть лучше Месси. Криштиану хочет вслед за Англией и Испанией стать первым и в Италии», – считает валлиец.

Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

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