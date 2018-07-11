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    Гиггз: «Роналду одержим желанием быть лучше Месси»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал переход Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в «Ювентус». Британец связал трансфер с фигурой Лионеля Месси.

    «Это серьезный вызов для португальца. Трансфер связан в том числе и с тем, что Роналду одержим желанием быть лучше Месси. Криштиану хочет вслед за Англией и Испанией стать первым и в Италии», – считает валлиец.

    Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях

    Источник: Daily Mail

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    11.07.2018 23:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +846

      sined1951 12 июля 2018, 14:37

      Очень хорошее желание!

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 12 июля 2018, 11:57

      Только Роналду все тянуть будет. А карлика из Барсы убери и все -пропал

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 09:53

      А что играя за Реал он уже не мог ничего доказать Месси?

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 12 июля 2018, 09:30

      Всю жизнь болею за Баосу, но объективно если рассуждать, то Роналду как игрок, как медийное лицо намного круче выглядит.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 12 июля 2018, 03:16

      лучше аргентинца любой Марез..,а тебе,Гигз,не стоило портить о себе впечатление,имея жену брата..
      Роналду ничего доказывать никому,он итак очевидно лучший..

      4
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 июля 2018, 00:20

      Месси это Бог футбола,да с ЧМ ему не везет... Месси в одном ряду с Пеле,Марадоной,Зиданом,а Роналду классом ниже,он трудяга и пахарь,но не от бога. В общем все просто, лучше он ни когда не будет !!!

      -2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Psih86 12 июля 2018, 00:30

      Раз не везёт, то пусть его пронесёт. Потом повезёт! Унылые мессидрочеры уже достали. Как гному ещё обосраться, чтобы вы затухли? При том, что я никогда не топил за Криша! Бородатый ужас...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 12 июля 2018, 00:09

      Однозначно лучше

      4
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июля 2018, 23:16

      Он и так лучше. Чего ему доказывать?

      3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 11 июля 2018, 23:15

      В Испании он не первый.

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > BYANKONERI 12 июля 2018, 00:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сыкун угомонись,можно именно в десятки раз больше этого барахла,только это все фигня... В настоящий момент Азар в сто раз лучше играет этого отхода !!!

      -4
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Psih86 12 июля 2018, 00:32

      Ссыкун, а ты ссышь?Внук ***.ый...

      2
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