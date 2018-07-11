Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях

Вы все поймeте меньше, чем за минуту.

1. Из «Реала» пора уходить, потому что конкуренция дается все сложнее, Неймар и Мбаппе придут в любое время, все награды выиграны несколько раз, а последний великий тренер Зидан вдруг ушел.

2. Роналду – эгоцентричный футболист, ему важно быть максимально впереди: не сидеть в запасе, не отдавать славу другим, не тухнуть в слабой лиге.

3. Варианты с Китаем, США, Катаром, Японией пока слишком экзотичны и далеки – это места, куда лучше ехать лет в 36 для развития бизнеса и окончания карьеры.

4. Лига 1 слишком бесцветная на фоне ПСЖ, а сами парижане – очень проблемные (новый тренер, звезды, которые постоянно хотят уйти, контроль со стороны УЕФА, недостаточно авторитетный статус).

5. АПЛ тоже мимо: в такой густой конкуренции персоналий Роналду уже не станет однозначной топ-звездой.

6. Италия – оптимальный регион. Он более прост, чем Англия или Испания, но все еще первоклассный и в эпицентре европейской движухи.

7. «Ювентус» – единственный клуб Италии, который потянет и зарплату, и маркетинговый уровень Роналду, и величие клубного бренда.

8. Там по-любому будут новые трофеи и рекорды.

9. В Италии нет таких жестких налоговиков, как в Испании.

10. «Юве» бесконечно дорожит подобным активом, поэтому под комфорт Роналду наверняка подстроят состав, тактику и бытовые нюансы.

Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут