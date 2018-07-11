Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду в «Юве» – идеальный выбор. Объясняем в 10 предложениях


    3.8
    Голосов: 12
    11.07.2018 10:55
    Вы все поймeте меньше, чем за минуту.

    1. Из «Реала» пора уходить, потому что конкуренция дается все сложнее, Неймар и Мбаппе придут в любое время, все награды выиграны несколько раз, а последний великий тренер Зидан вдруг ушел.

    2. Роналду – эгоцентричный футболист, ему важно быть максимально впереди: не сидеть в запасе, не отдавать славу другим, не тухнуть в слабой лиге.

    3. Варианты с Китаем, США, Катаром, Японией пока слишком экзотичны и далеки – это места, куда лучше ехать лет в 36 для развития бизнеса и окончания карьеры.

    4. Лига 1 слишком бесцветная на фоне ПСЖ, а сами парижане – очень проблемные (новый тренер, звезды, которые постоянно хотят уйти, контроль со стороны УЕФА, недостаточно авторитетный статус).

    5. АПЛ тоже мимо: в такой густой конкуренции персоналий Роналду уже не станет однозначной топ-звездой.

    6. Италия – оптимальный регион. Он более прост, чем Англия или Испания, но все еще первоклассный и в эпицентре европейской движухи.

    7. «Ювентус» – единственный клуб Италии, который потянет и зарплату, и маркетинговый уровень Роналду, и величие клубного бренда.

    8. Там по-любому будут новые трофеи и рекорды.

    9. В Италии нет таких жестких налоговиков, как в Испании.

    10. «Юве» бесконечно дорожит подобным активом, поэтому под комфорт Роналду наверняка подстроят состав, тактику и бытовые нюансы.

    Роналду – в «Ювентусе»! Все подробности тут

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: gazetafjala.com, globallookpress.com
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 июля 2018, 18:32

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      antonson10 12 июля 2018, 16:08

      Головина к нему надо учиться играть в футбол на высшем уровне!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июля 2018, 09:07

      Этот переход себя оправдает как с финансовой стороны так и спортивной. Роналду в порядке и "Юве" заметно усилил атаку команды. Наверняка ещё будут приобретения под него в игровом плане. В ЛЧ "Юве" уже будет очень грозным соперником для многих лидеров европейского футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 11 июля 2018, 15:09

      +++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 11 июля 2018, 14:06

      Амбициознее Криша футболиста трудно сыскать.он в Италию не доигрывать едет и не дурака валять.от этого трансфера однозначно выиграют обе стороны,причём крупно выиграют.да и Серии А от этого только польза в целом.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июля 2018, 13:22

      Все бы отлично, но мне кажется что для Роналду клуб не очень подходит (разве что с трофеями все ок)
      Другое дело, что в Англии конкуренция больше - сложно было бы ему показывать свой уровень. Ну а во франции только ПСЖ и с ними вообще не ясно что происходит... Но все равно ПСЖ был бы лучше с обменом на Неймара (для Роналду лучше) или на Мбаппе (для Реала)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 11 июля 2018, 12:12

      Будет красиво с ходу взять Лигу Чемпионов с Ювентусом. Да и капитанскую повязку можно сразу взять - больше нет игрока уровня Буффона. Да и вообще можно много чего доказать всем. Доказать, что ты лучше Месси, потому что ты делаешь результат с любыми партнерами. Доказать, что к таким игрокам нужно больше уважения, а не разбрасываться ими (привет Пересу от Касильяса, Рауля, а теперь и Роналду). Успехов!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > bset 11 июля 2018, 12:56

      Кьелини, Барцальи..... Дибала наконец

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > вместе с ЦСКА 11 июля 2018, 14:13

      Ну они еще ладно. Но все таки авторитет Буффона выше был в разы. А Дибала молод для этого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 11 июля 2018, 11:39

      Ну, всё! Теперь ювефаны будут утверждать, что болели за Криша даже когда он забивал Буффону. Спокойнее, господа, это бизнес.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 > Mazzola 11 июля 2018, 13:57

      Болеть может не болели , но уважать - уважали ! Чего стоит момент , когда Криштиану забил красивещий гол через себя Буффону , весь стадион в Турине ему апплодировал СТОЯ !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Constantine2017 11 июля 2018, 11:26

      Овации туринцев после его велогола Буффону стали приглашением.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Constantine2017 11 июля 2018, 11:38

      С языка снял )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11