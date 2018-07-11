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    Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма»

    «Вест Хэм» объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Андрея Ярмоленко.

    Срок соглашения лондонского клуба с украинцем рассчитан на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

    28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 26 миллионов.

    В прошлом сезоне Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    11.07.2018 14:31
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 11 июля 2018, 20:03

      Что-то в Дортмунде нездоровое происходит...
      Зачем Ярмоленко отпускать? В порядке ж парнишка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 18:45

      вроде в Боруссии неплохо получалось странно что они решили расстаться с ним спустя всего год.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 11 июля 2018, 17:56

      просто в Англии прибухнуть за рулем можно))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 17:14

      Не долго поиграл в Боруссии.

      4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 июля 2018, 16:26

      Трансферная политика Дортмунда просто удручает, не в первый раз уже оказываются в серьезном минусе...

      1
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      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > I_R_O_N_M_A_N 11 июля 2018, 19:19

      5 лямов - серьезный минус ? А по-моему Дортмунд почти всегда в плюсе от своих трансферов , а Ярмола лишь мелкий недочет из-за нехватки времени в конце трансферного окна ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > К.Серж.А 11 июля 2018, 20:15

      Я в глобальном смысле - уход Левандовского напомнить?! Про Иммобиле забыл?! И если повспоминать ещё думаю можно примеры привести!
      Умник!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > I_R_O_N_M_A_N 11 июля 2018, 21:30

      Ошибки совершает каждый клуб , и у большинства они куда значительнее ... На каждого Иммобиле или Ярмоленко - находится сверхудачная покупка вроде Дембеле , Вайгля или Санчо . Бесплатный уход Левы , я бы не добавлял в список ошибок , так как за него предлагали небольшие деньги , и он смог провести отличный последний сезон ... А откровенные ошибки в трансферах - случаются редко , и частично покрываются после продажи игрока - на том же Иммобиле клуб ушел в минус 4 ляма , и тогда в основу отлично вписался Обамеянг , так что там скорее Клопп к удивлению не сразу разглядел в нем центрального нападающего . А если один из как минимум 5 трансферов оказывается не совсем удачным , то что сразу считать , что клуб лажает? Извини и какой тогда для тебя эффективный в этом плане клуб ?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июля 2018, 16:23

      Сейчас БД тоже не тот, что раньше. Поэтому, я бы не сказал, что на понижение. С еврокубками будет проблемка, но зато АПЛ, кубки Англии, возможно, и зарплата выше. Успехов, игрок сильный, техничный. Думаю, что поздновато перешёл в БД, засиделся в ДК, от это некоторые проблемы в реализации своего потенциала.

      5
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 11 июля 2018, 16:20

      я за ним не следил, но стата вроде у него очень даже не плохая, почему его все поливают??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Vagner44 11 июля 2018, 16:23

      потому что украинец, и играл не как Шевченко, а просто хорошо. Когда вы это видели адекватных хейтеров?

      3
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      ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Vagner44 11 июля 2018, 19:17

      Тут не совсем правильная стата . Почему то добавили прошлогодние матчи за Динамо ... Так у него 6 голов , 6 ассистов в 26 матчах , а так вначале вроде заиграл , но как только его раскусили в Германии , то он сразу перестал приносить пользу , а потом еще и травмировался ...

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 июля 2018, 15:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще один укропиньо сдулся

      -4
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      Рейтинг: +38

      Grindcore > Diter Bolen 12 июля 2018, 11:37

      Футболисты у вас немного получше наших, а вот хоккеисты отсутствуют напрочь! Потому что ступни укропитеков настолько кривые, что не лезут в коньки, а кисти не умеют держать клюшку.

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore > Diter Bolen 12 июля 2018, 12:01

      Россия, канада, сша, финляндия, швеция, норвегия, дания, германия, франция, австрия, швейцария, италия, словакия, словения, чехия, латвия, литва, эстония, казахстан, беларусь. 20 это сразу вспомнил, на самом деле их больше.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 июля 2018, 15:18

      Всегда считал Ярмоленко весьма ограниченным игроком , не удивительно ,что у него не очень хорошо получилось в Дортмунде , а Англия для него может оказаться то, что надо там любят физически сильных бегунков, будет интересно посмотреть , что у Андрея получится в Лондоне. Но тут ещё проблема в том , что в Вест Хэм приходит Мануэль Пеллегрини , а он не очень то любит таких прямолинейных игроков как Ярмоленко , в этом смысле весьма сомнительный трансфер.

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      Рейтинг: +22

      Igreks > hevbn 28 11 июля 2018, 17:34

      Я готов поспорить на счет прямолинейности, наоборот, он всегда старается все делать нестандартно

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Igreks 11 июля 2018, 17:54

      Нестандартно , это как ? Вместо того чтобы пробить по воротам отдавать спорную передачу , а когда нужно отдать пас ударить по воротам или может быть вместо того чтобы отдать быстрый пас заиграться и потерять мяч в дриблинге , я вообще то нормально отношусь к Андрею, но по моему Дортмунд просто не его уровень, его уровень это команды Вест Хэм , Штутгарт .
      ,

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 июля 2018, 15:10

      По наклонной, чего следовало ожидать.

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