Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма»

Что-то в Дортмунде нездоровое происходит...
Зачем Ярмоленко отпускать? В порядке ж парнишка.
«Вест Хэм» объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Андрея Ярмоленко.
Срок соглашения лондонского клуба с украинцем рассчитан на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.
28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 26 миллионов.
В прошлом сезоне Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.
Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2018 г.