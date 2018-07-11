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Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма»

11 июля 2018, 14:31
22

«Вест Хэм» объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Андрея Ярмоленко.

Срок соглашения лондонского клуба с украинцем рассчитан на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 26 миллионов.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Вест Хэм»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Вест Хэм Боруссия Д Ярмоленко Андрей
Комментарии (22)
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T_REX
1531309768
Ну через год окончательно помрет и в Динамо
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wobaekat
1531310630
Успехов!
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Danish Dynamite
1531311040
По наклонной, чего следовало ожидать.
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hevbn 28
1531311507
Всегда считал Ярмоленко весьма ограниченным игроком , не удивительно ,что у него не очень хорошо получилось в Дортмунде , а Англия для него может оказаться то, что надо там любят физически сильных бегунков, будет интересно посмотреть , что у Андрея получится в Лондоне. Но тут ещё проблема в том , что в Вест Хэм приходит Мануэль Пеллегрини , а он не очень то любит таких прямолинейных игроков как Ярмоленко , в этом смысле весьма сомнительный трансфер.
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piligrim1986
1531312666
еще один укропиньо сдулся
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Vagner44
1531315252
я за ним не следил, но стата вроде у него очень даже не плохая, почему его все поливают??
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Cules2013
1531315380
Сейчас БД тоже не тот, что раньше. Поэтому, я бы не сказал, что на понижение. С еврокубками будет проблемка, но зато АПЛ, кубки Англии, возможно, и зарплата выше. Успехов, игрок сильный, техничный. Думаю, что поздновато перешёл в БД, засиделся в ДК, от это некоторые проблемы в реализации своего потенциала.
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I_R_O_N_M_A_N
1531315569
Трансферная политика Дортмунда просто удручает, не в первый раз уже оказываются в серьезном минусе...
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zigbert
1531318499
Не долго поиграл в Боруссии.
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OfaZavr
1531323949
вроде в Боруссии неплохо получалось странно что они решили расстаться с ним спустя всего год.
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