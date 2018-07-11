Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма»

«Вест Хэм» объявил о переходе из дортмундской «Боруссии» нападающего Андрея Ярмоленко.

Срок соглашения лондонского клуба с украинцем рассчитан на четыре года. По информации СМИ, сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 26 миллионов.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.