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    «Челси» может включить Фабрегаса в сделку по Сарри и Жоржиньо

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может стать частью сделки между английским клубом и «Наполи» по переезду в Лондон тренера Маурицио Сарри и хавбека Жоржиньо.

    В переходе испанца заинтересован президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

    «Карло Анчелотти было бы очень комфортно с опытом испанского «реджисты», который мог бы склонить чашу весов во всей сделке», – сказал Де Лаурентис.

    Тем не менее не уточняется, снизит ли переход 31-летнего футболиста цену сделки в размере 65 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    11.07.2018 12:26
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