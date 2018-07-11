«Челси» может включить Фабрегаса в сделку по Сарри и Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может стать частью сделки между английским клубом и «Наполи» по переезду в Лондон тренера Маурицио Сарри и хавбека Жоржиньо.

В переходе испанца заинтересован президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис.

«Карло Анчелотти было бы очень комфортно с опытом испанского «реджисты», который мог бы склонить чашу весов во всей сделке», – сказал Де Лаурентис.

Тем не менее не уточняется, снизит ли переход 31-летнего футболиста цену сделки в размере 65 миллионов евро.